L’Asp di Ragusa ha individuato i vincitori per tutti i 45 posti di dirigente medico messi a concorso in cinque discipline. I posti banditi erano 18 in Anestesia e Rianimazione, 10 in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, 6 in Psichiatria, 6 in Urologia e 5 in Medicina Fisica e Riabilitazione. Le procedure fanno capo a tre avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale tra novembre 2025 e giugno 2026.

Dei 45 vincitori, 16 sono medici già specializzati, per i quali è prevista l’assunzione a tempo indeterminato, e 29 sono medici in formazione specialistica, per i quali è previsto un contratto a tempo determinato fino al conseguimento del titolo, con successiva trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Alla nomina dei vincitori seguirà la stipula dei contratti individuali.

La Direzione generale ha inoltre disposto il passaggio a tempo pieno e indeterminato di otto medici già in servizio, reclutati attraverso precedenti procedure concorsuali e assunti a tempo determinato durante la formazione specialistica. I provvedimenti riguardano quattro medici di Anestesia e Rianimazione, due di Geriatria, uno di Ortopedia e Traumatologia e uno di Malattie Infettive e Tropicali. Con la sottoscrizione dei nuovi contratti, l’orario settimanale passerà da 32 a 38 ore.

«La capacità di un’Azienda sanitaria di dare continuità ai servizi – dice il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago – dipende anche dalla possibilità di contare su organici adeguati. Il lavoro sul reclutamento va in questa direzione. Vogliamo portare nuove competenze nelle nostre strutture e dare una prospettiva stabile ai medici che hanno iniziato a lavorare con noi durante la specializzazione. Ringrazio il personale delle Risorse Umane per il lavoro svolto nella gestione delle procedure».