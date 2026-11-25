Gas Mazzarelli torna in piazza: sabato 28 novembre a Marina di Ragusa un nuovo appuntamento dedicato ai produttori locali e al consumo consapevole. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Ragusa, si terrà in Piazza Duca degli Abruzzi dalle 10:00 alle 14:00.

Avvicinare i cittadini a chi coltiva la terra, promuovere la filiera corta e rafforzare il senso di comunità attraverso il consumo critico. Gas Mazzarelli prosegue la missione di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità locale e promuove un nuovo appuntamento di “Gas in Piazza”. Sabato 28 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa diventa uno spazio di incontro diretto tra i consumatori e i piccoli produttori agricoli del territorio ibleo.

Durante la mattinata sarà possibile conoscere da vicino le realtà produttive che collaborano con il gruppo, approfondire le modalità di adesione e scoprire i benefici economici, ambientali e sociali di una spesa solidale e sostenibile. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Ragusa.

“Vogliamo rendere sempre più visibile e accessibile a tutti un modello diverso di economia locale, basato sulla fiducia, sulla stagionalità e sul giusto compenso per chi lavora la terra”, dichiara la presidente di Gas Mazzarelli, Paola Nigito. “Ringraziamo il Comune di Ragusa per il patrocinio concesso, un segnale importante di attenzione verso le pratiche di cittadinanza attiva e di valorizzazione del nostro patrimonio agroalimentare”, conclude Nigito.