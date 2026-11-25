Ancora un lutto che colpisce nel profondo la comunità modicana. La scomparsa di Maria Concetta Giannone (nella foto), venuta a mancare all’età di 51 anni, lascia sgomenti familiari, amici e quanti ne hanno condiviso un tratto di strada umana e professionale. Il funerale sarà celebrato giovedì pomeriggio alle 14,30 nella chiesa Madre di San Giorgio, dove la città si stringerà attorno ai suoi cari in un ultimo, commosso saluto.

Dietro l’annuncio funebre resta il dolore di una famiglia che perde una madre, una figlia, una sorella, una compagna. Ma resta anche il senso di smarrimento che negli ultimi mesi sembra accompagnare con sempre maggiore frequenza la notizia della scomparsa di persone ancora nel pieno della loro vita.

La morte di Maria Concetta Giannone si inserisce infatti in una lunga serie di decessi che, anche in provincia di Ragusa, hanno interessato uomini e donne relativamente giovani, lasciando intere comunità incredule e segnate da interrogativi che spesso rimangono senza una risposta immediata. Le cause di ogni singolo caso appartengono a percorsi medici e personali differenti e sarebbe improprio avanzare collegamenti o spiegazioni generali. Ogni vicenda conserva una propria storia, un proprio contesto e una propria verità clinica.

Eppure una riflessione collettiva appare inevitabile. Quando una comunità si trova costretta a confrontarsi con tante perdite premature nel giro di pochi mesi, emerge con forza il tema della fragilità umana e della necessità di investire sempre di più nella prevenzione, negli screening sanitari, nella cultura del controllo periodico della salute e nell’attenzione verso tutti quei segnali che troppo spesso vengono sottovalutati per i ritmi frenetici della vita quotidiana.

C’è poi un altro aspetto che queste tragedie riportano alla luce: la difficoltà di elaborare il lutto quando arriva in maniera inattesa. Le famiglie si ritrovano improvvisamente a fare i conti con vuoti enormi, mentre amici e conoscenti cercano di dare un senso a una perdita che sembra arrivare troppo presto. In centri come Modica, dove il tessuto sociale è ancora profondamente legato alle relazioni personali, ogni scomparsa finisce per diventare un dolore condiviso.

Le numerose morti registrate negli ultimi mesi hanno alimentato discussioni e interrogativi, ma soprattutto hanno ricordato quanto sia prezioso il tempo e quanto sia importante custodire i rapporti umani, spesso dati per scontati fino a quando un evento improvviso non ne rivela tutta l’importanza.

Oggi il pensiero della città è rivolto ai figli Sofia e Antonio, al compagno Fabio, alla sorella Margherita e a tutti i familiari di Maria Concetta Giannone. Nel silenzio del dolore resta una domanda che attraversa molte famiglie del territorio: come accettare che una vita possa interrompersi quando sembrava avere ancora tanto da offrire? È una domanda alla quale probabilmente non esiste una risposta definitiva, ma che continua a riaffiorare ogni volta che una comunità è chiamata a salutare uno dei suoi figli troppo presto.