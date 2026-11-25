È ancora aperto il confronto sul futuro del servizio di raccolta dei rifiuti a Pozzallo. I lavoratori del settore, sostenuti dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil e Fit Cisl, hanno organizzato un sit-in davanti a Palazzo La Pira, sede del Comune, per manifestare le proprie perplessità sul nuovo capitolato d’appalto che dovrà disciplinare il servizio a partire dal 2027.

La protesta si è svolta senza interrompere le attività di raccolta, proprio per evitare ripercussioni sulla cittadinanza. Al centro della vertenza ci sono alcune scelte contenute nel progetto predisposto dall’Amministrazione comunale, che secondo i sindacati non avrebbero recepito tutte le osservazioni avanzate durante il confronto. In particolare, viene segnalato il rischio di un aumento dei carichi di lavoro per gli operatori, in relazione al numero di utenze da servire e alle attività previste.

Di fronte alle contestazioni, l’Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Ammatuna ha illustrato le ragioni delle scelte compiute, sostenendo che il nuovo bando punta a rendere più efficiente il servizio e a garantire maggiori tutele sia ai lavoratori sia agli utenti.

Uno dei problemi evidenziati dal Comune riguarda le assenze del personale. Attualmente la squadra è composta da 35 dipendenti: 32 impegnati nelle attività operative sul territorio e tre con mansioni di controllo e amministrazione. Secondo quanto riferito dall’Amministrazione, in alcune giornate le assenze arriverebbero fino a 13 unità, senza che queste vengano adeguatamente sostituite. Una situazione che finirebbe per appesantire il lavoro degli operatori presenti e compromettere la regolarità della raccolta.

Il Comune sostiene inoltre che l’attuale sistema comporterebbe un vantaggio economico per l’impresa affidataria, che continuerebbe a percepire l’intero corrispettivo del servizio anche in presenza di personale non sostituito, beneficiando contemporaneamente dei rimborsi previsti dall’Inps per le assenze per malattia.

Il nuovo capitolato, che dovrebbe essere approvato a breve, manterrà 32 operatori impegnati sul territorio, mentre il personale con funzioni amministrative e di controllo passerà da tre a due unità. La principale novità riguarderà però l’obbligo per l’impresa di garantire la sostituzione dei dipendenti assenti quando le mancanze supereranno il 20% dell’organico. In questo modo dovrà essere assicurata quotidianamente la presenza di almeno l’80% del personale previsto.

Previsto anche un rafforzamento del servizio durante la stagione estiva. Se nell’ultima estate l’impresa aveva assunto cinque lavoratori con contratti part-time di 30 ore settimanali e per periodi differenti, il nuovo bando prevede sei assunzioni a tempo pieno, con contratti da 36 ore settimanali per due mesi.

L’obiettivo dichiarato da Palazzo La Pira è aumentare la presenza degli operatori durante i mesi di maggiore affluenza turistica, evitando al contempo ulteriori costi per le famiglie. L’Amministrazione assicura infatti che le modifiche al servizio non comporteranno aumenti della Tari.

Resta da capire se le spiegazioni fornite dal Comune saranno sufficienti a superare le perplessità delle organizzazioni sindacali. Il nuovo appalto rappresenta un passaggio importante per la gestione dei rifiuti a Pozzallo e il confronto tra Amministrazione e lavoratori sarà determinante per definire un modello organizzativo che tenga insieme qualità del servizio, sostenibilità economica e condizioni di lavoro.