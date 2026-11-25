La magia del Natale comincia a prendere forma tra le antiche viuzze del quartiere “’U Cuozzu”. Il Presepe vivente di Giarratana si prepara a tornare con la sua XXXIV edizione e lancia un appello alla comunità perché sia ancora una volta protagonista di uno degli eventi più identitari e suggestivi della tradizione natalizia siciliana. La kermesse è sostenuta da Comune di Giarratana, Libero consorzio comunale di Ragusa, Regione siciliana – assessorato Turismo, sport e spettacolo, Assemblea regionale siciliana. A costituire il comitato del presepe vivente l’associazione Gruppo tamburi di Giarratana, la consulta giovanile, la consulta femminile e la parrocchia Maria Ss. Annunziata e San Giuseppe.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per tutti coloro che desiderano partecipare come figuranti alla nuova edizione della rappresentazione che, anno dopo anno, trasforma il centro storico del borgo ibleo in un grande racconto a cielo aperto fatto di fede, memoria e tradizioni popolari. Quattro le date della rappresentazione: il 26 e 27 dicembre, il 3 e 6 gennaio. Ingresso alle 18, biglietteria aperta dalle 16 alle 20,30.

Da oltre tre decenni il Presepe vivente di Giarratana rappresenta molto più di una semplice rievocazione della Natività. Le antiche abitazioni del quartiere storico si animano di mestieri, gesti e scene di vita quotidiana che riportano indietro nel tempo, facendo rivivere la civiltà contadina e artigiana degli Iblei tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. Tra botteghe illuminate da candele e lumi, forni, falegnami, fabbri, ricamatrici e contadini, il percorso conduce i visitatori fino alla scena della Natività, nel cuore del borgo antico, in un’atmosfera che negli anni ha conquistato migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia e oltre. Il Presepe vivente di Giarratana è stato infatti più volte riconosciuto tra le rappresentazioni più apprezzate dell’Isola e del panorama nazionale.

L’organizzazione è già al lavoro per allestire quella che si annuncia come un’edizione capace di coniugare il fascino della tradizione con il coinvolgimento delle nuove generazioni. Proprio per questo motivo viene rivolto un invito a cittadini, famiglie, giovani e volontari affinché contribuiscano a rendere ancora più ricco il grande presepe che ogni anno diventa simbolo di una comunità unita.

«Il Presepe vivente appartiene a tutta Giarratana – sottolineano gli organizzatori – ed è grazie alla partecipazione delle persone che continua a rinnovarsi e a trasmettere il suo messaggio. Ogni figurante contribuisce a costruire un’esperienza autentica, capace di emozionare chi la vive e di custodire un patrimonio di tradizioni che rappresenta l’identità del nostro territorio».

Per partecipare come figuranti e ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 366 5434601 e 333 4209942.

L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono entrare a far parte di una storia collettiva fatta di fede, tradizioni, condivisione e senso di appartenenza. La XXXIV edizione del Presepe vivente di Giarratana è già in cammino e attende nuovi protagonisti per continuare a raccontare, attraverso la forza delle immagini e delle emozioni, il miracolo del Natale.