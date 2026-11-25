“Con tanto dispiacere, ma anche con la speranza che nasce dalla fede, noi Carmelitane Scalze di Ragusa annunciamo che Madre Elia della Vergine del Carmelo (al secolo Carmela Liliana Bruno), già nostra priora, è tornata alla Casa del Padre”. Così in una nota diffusa dal monastero (foto Bracchitta).

“La affidiamo alla bontà del Signore e diciamo grazie per la sua vita spesa nella preghiera e nel servizio semplice e silenzioso di ogni giorno. Le esequie si sono celebrate oggi, mercoledì 25 novembre, alle 15,30, nella chiesa del nostro Monastero di Ragusa. La chiesa e la grata del coro, dove è stato deposto il feretro di Madre Elia, sono rimaste aperte per la preghiera e l’ultimo saluto in mattinata; abbiamo riaperto alle 15,15 per la celebrazione. Grazie di cuore a quanti si sono uniti a noi o hanno pregato da lontano. Continuiamo a ricordarla con affetto e a chiedere al Signore pace e consolazione per tutti”. Aveva 97 anni, di cui 73 anni di vita religiosa.