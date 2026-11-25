L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa promuove, insieme all’Associazione nazionale giudici tributari, all’Ordine degli avvocati di Ragusa e al Comune di Vittoria, il convegno dal titolo “Riforma tributaria”, in programma venerdì 27 novembre, dalle 16, al teatro comunale di Vittoria.

L’iniziativa si propone come un’importante occasione di approfondimento e confronto sulle più recenti novità legislative che stanno interessando il sistema fiscale e la giustizia tributaria italiana, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo accademico, magistrati, professionisti ed esperti del settore (nella foto da sinistra Aurnia e Attinelli).

Ad aprire i lavori saranno il presidente dell’Associazione nazionale giudici tributari, Francesco Lucifora, il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Michelangelo Aurnia, e la presidente dell’Ordine degli avvocati di Ragusa, Emanuela Tumino. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, del prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, del presidente del Tribunale di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi, del senatore Salvo Sallemi, del comandante provinciale della Guardia di Finanza, GianBattista Vismara, del consigliere nazionale dei commercialisti Aldo Campo e del magistrato tributario Alessandro La Rosa.

Il programma sarà articolato in tre tavole rotonde dedicate alla riforma della giustizia tributaria, agli accertamenti e al contrasto all’evasione fiscale, oltre che agli aspetti relativi alla nullità e all’annullabilità degli atti impositivi. Un percorso di confronto finalizzato ad approfondire le ricadute concrete della riforma sull’attività professionale, sull’amministrazione della giustizia e sul rapporto tra fisco e contribuenti.

«La riforma tributaria rappresenta un passaggio cruciale per il futuro del nostro sistema fiscale e per il corretto equilibrio tra esigenze di accertamento, tutela dei diritti dei contribuenti e competitività del sistema economico», dichiara il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Ragusa, Michelangelo Aurnia. «Come Ordine professionale avvertiamo la responsabilità di creare occasioni di confronto qualificato tra tutti gli attori coinvolti, affinché le innovazioni normative possano tradursi in maggiore efficienza, certezza del diritto e qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese».

«Abbiamo voluto portare nuovamente a Vittoria un appuntamento di alto profilo, grazie al principale contributo del componente del cda della nostra Fondazione nazionale Maurizio Attinelli», prosegue Aurnia, «capace di mettere attorno allo stesso tavolo magistratura, accademia, professionisti e rappresentanti delle istituzioni. Il dialogo e l’approfondimento tecnico sono strumenti essenziali per accompagnare una riforma che avrà effetti significativi sull’attività degli operatori e sul funzionamento complessivo della giustizia tributaria».

Le tre sessioni saranno moderate rispettivamente da Maurizio Attinelli, Massimo Conigliaro e Francesco Lucifora, con la partecipazione di autorevoli relatori provenienti dal mondo istituzionale, accademico e professionale. Le conclusioni saranno affidate alla consigliera nazionale dei commercialisti Rosa D’Angiolella. L’evento è valido ai fini della formazione professionale continua degli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e degli avvocati.