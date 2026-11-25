Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30, lungo la Strada Provinciale 102, nel tratto tra Scoglitti e Santa Croce Camerina, in zona Kamarina (foto Assenza).

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe verificato un violento scontro frontale tra un’autovettura e un trattore agricolo.

Il bilancio è di una persona rimasta gravemente ferita. La persona sarebbe stata soccorsa sul posto dal personale sanitario e successivamente trasportata in ospedale per le cure necessarie.

L’impatto sarebbe stato particolarmente violento. L’auto si è ribaltata su un fianco, con la parte anteriore completamente distrutta e detriti sparsi sull’asfalto. A seguito dello scontro si sarebbero aperti anche gli airbag.

Tra gli elementi che potrebbero aver contribuito all’incidente ci sarebbe anche la scarsa visibilità. La strada, al momento dell’impatto, sarebbe stata completamente al buio, una circostanza che potrebbe aver avuto un ruolo nella dinamica dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, gli agenti della Polizia di Vittoria e i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’accaduto.

Saranno comunque gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire le cause esatte e la dinamica dello scontro.