«Le porte si riaprono. Le emozioni ricominciano». Con questo messaggio affidato ai social, la proprietà del Cinema Madison ha annunciato la riapertura della storica multisala di contrada Bruscè, fissata per il prossimo 28 novembre. Un ritorno atteso da appassionati e operatori culturali dopo oltre sette mesi di chiusura, un periodo che ha alimentato polemiche, prese di posizione e un acceso confronto tra la società di gestione e l’amministrazione comunale.

La chiusura era scattata il 18 aprile scorso, quando, a seguito di verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco e dalla Questura, vennero rilevate criticità legate ai requisiti di sicurezza antincendio e agli aspetti autorizzativi della struttura. Il sindaco Peppe Cassì dispose quindi l’inibizione dell’attività, subordinando la riapertura al superamento delle criticità riscontrate e all’ottenimento delle necessarie certificazioni.

Nei mesi successivi la vicenda si è trasformata in un vero e proprio caso cittadino. Da una parte il Comune ha sostenuto la necessità di completare tutti gli adempimenti richiesti dagli enti competenti; dall’altra la proprietà del multisala ha contestato l’iter amministrativo, sostenendo di avere provveduto agli interventi richiesti e attribuendo proprio ai ritardi burocratici il prolungarsi della chiusura. Durante l’estate, attraverso diverse dichiarazioni pubbliche, la società aveva persino lasciato intendere che il Madison potesse non riaprire più, lamentando i pesanti danni economici causati dallo stop e la perdita delle uscite cinematografiche più importanti della stagione.

Adesso, però, il clima sembra cambiato. Il post pubblicato sui canali ufficiali del cinema parla di una nuova partenza e di una programmazione particolarmente ricca, con le principali uscite cinematografiche dell’anno pronte a tornare sul grande schermo. Un annuncio che riaccende l’entusiasmo degli spettatori e restituisce alla città quello che, di fatto, rappresenta l’unico grande polo cinematografico del capoluogo ibleo.

La riapertura del 28 novembre segnerà dunque la conclusione di una vicenda che per mesi ha tenuto banco nel dibattito pubblico ragusano, tra ricorsi, chiarimenti, accuse reciproche e richieste di accelerare i tempi. Ora la parola passa al pubblico: le luci stanno per riaccendersi e il Madison è pronto a tornare a essere luogo di incontro, cultura e intrattenimento per centinaia di spettatori.