Grande partecipazione di pubblico per le due proiezioni del documentario “Credo in Unum Deum” del regista Arturo Mingardi, che si sono svolte sabato scorso a Comiso e domenica a Santa Croce Camerina nell’ambito delle iniziative organizzate per celebrare il ventennale della realizzazione dell’opera. Due appuntamenti che hanno richiamato numerosi cittadini, studiosi e appassionati, confermando l’attualità di un lavoro capace di raccontare il profondo legame culturale e religioso tra la Sicilia sud-orientale e l’arcipelago maltese.

Particolarmente seguiti gli interventi dei relatori maltesi, il commendatore professor George Cassar e il reverendo professor Jonathan Farrugia, docenti dell’Università di Malta, che hanno offerto una lettura storica, culturale e religiosa delle tradizioni popolari presenti nelle due sponde del Mediterraneo. Con loro è intervenuto anche il reverendo Beniamino Sacco, contribuendo ad approfondire il valore della devozione popolare come patrimonio immateriale condiviso.

Nel suo intervento, il regista Arturo Mingardi ha sottolineato il significato di un’opera che, a due decenni dalla sua realizzazione, conserva intatta la propria forza narrativa: «Quando abbiamo realizzato questo documentario volevamo raccontare non soltanto delle feste religiose, ma soprattutto le comunità che danno vita a quei riti. Vent’anni dopo ritroviamo la stessa partecipazione, la stessa fede e lo stesso senso di appartenenza. Le immagini testimoniano un patrimonio umano e spirituale che continua a rappresentare un punto di incontro tra culture vicine e profondamente legate dalla storia. Vedere oggi così tante persone partecipare a queste proiezioni è la conferma che questo racconto appartiene ancora al presente. L’auspicio è che nei prossimi mesi possano gioire di questo lavoro anche i Comuni di Ragusa e Vittoria, coprotagonisti del documentario».

Attraverso immagini girate tra la Sicilia e Malta, il documentario ripercorre alcune tra le più significative celebrazioni religiose del territorio, dalla festa di San Giovanni Battista a Ragusa alla festa di San Giorgio a Ragusa Ibla e Victoria, dalla processione del Venerdì Santo di Vittoria alla “Paci” di Pasqua di Comiso, fino alle suggestive manifestazioni devozionali maltesi dedicate all’Assunta, a San Gaetano e a San Filippo.

Momento particolarmente significativo delle due giornate è stata la consegna delle targhe di riconoscimento a tutti i relatori intervenuti, quale segno di gratitudine per il contributo offerto alla riflessione sul patrimonio culturale e religioso condiviso tra Sicilia e Malta.

L’iniziativa, sostenuta dall’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, dalla Presidenza dell’Ars, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dai Comuni coinvolti, con il supporto delle associazioni Inner club Vittoria Comiso, il Cenacolo culturale e Mater Ekklesia che hanno aderito, ha confermato il valore delle tradizioni popolari come strumento di dialogo e di incontro tra popoli diversi, uniti dalla medesima matrice culturale e spirituale. A Santa Croce, poi, da registrare la massiccia presenza dei soci della Società santacrocese di Storia patria. A concludere entrambe le giornate un momento conviviale dedicato ai sapori della tradizione siciliana e maltese, occasione ulteriore di condivisione tra i partecipanti.