Non solo infrastrutture. I lavori per la nuova Ragusa-Catania stanno riportando alla luce anche preziose testimonianze della Sicilia preistorica. Tra le scoperte più significative emerse durante gli scavi del secondo lotto dell’opera c’è quella avvenuta nel territorio di Chiaramonte Gulfi, dove sono stati rinvenuti i resti fossili di un antico cervide vissuto tra 300 mila e 100 mila anni fa.

Il ritrovamento, effettuato in contrada Sciannecapurali, rappresenta un importante contributo alla conoscenza della storia naturale del territorio ibleo. Altri reperti, attribuiti a tartarughe giganti vissute oltre mezzo milione di anni fa, sono stati invece rinvenuti a Licodia Eubea.

Le operazioni di recupero sono state condotte grazie alla collaborazione tra Anas, le Soprintendenze di Ragusa e Catania e il Museo Civico di Storia Naturale di Comiso, con il coinvolgimento del paleontologo Gianni Insacco e dell’archeologo Carlo Veca.

I fossili sono stati trasferiti nel laboratorio del museo comisano, dove saranno restaurati, studiati e conservati in sicurezza. Una volta completate le analisi, potranno anche essere esposti al pubblico, arricchendo il patrimonio culturale e scientifico della provincia di Ragusa.

Intanto i lavori della Ragusa-Catania proseguono regolarmente, eccezion fatta per il lotto 3 ancora fermo al palo, dimostrando come la realizzazione di una grande infrastruttura possa andare di pari passo con la tutela e la valorizzazione della memoria più antica del territorio.