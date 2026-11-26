Dopo avere registrato un notevole interesse di pubblico e critica nel corso delle settimane precedenti, il Festival organistico internazionale “Marco D’Avola-Città di Ragusa” si prepara a vivere il prossimo fine settimana con due eventi di assoluto rilievo che promettono di suggellare nel migliore dei modi l’edizione 2026 della prestigiosa rassegna dedicata alla grande musica per organo (nella foto i tre protagonisti dei due concerti del fine settimana).

La Cattedrale di San Giovanni Battista, cuore della manifestazione, sarà ancora una volta il palcoscenico di due appuntamenti che confermano la vocazione internazionale del festival e la sua capacità di mettere in dialogo tradizioni musicali e culturali di diversa provenienza, offrendo al pubblico ragusano occasioni artistiche di altissimo livello.

Il primo evento è in programma domani, venerdì 27 novembre, quando, alle 19,30, la cattedrale ospiterà un originale e affascinante concerto d’organo a quattro mani affidato ai maestri polacchi Dariusz Bąkowski-Kois e Marcin Kucharczyk, interpreti di fama internazionale. Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale che attraversa secoli e stili differenti, da Marcello a Händel, da Cimarosa a Mozart, fino a compositori più vicini ai nostri giorni come Louis Vierne e Denis Bédard. Un repertorio ricco e articolato che metterà in evidenza tutte le potenzialità espressive dello strumento della cattedrale, valorizzato dall’eccezionale affiatamento artistico dei due esecutori.

Il secondo appuntamento, in calendario domenica 29 novembre, alle 19,45, assumerà un significato particolarmente importante anche sotto il profilo istituzionale e culturale. La serata sarà infatti caratterizzata dalla cerimonia di gemellaggio con il Festival Organistico della Filarmonica di Danzica, ulteriore testimonianza della crescente rete internazionale costruita nel tempo dalla manifestazione ragusana. A seguire si terrà il concerto del maestro Roman Perucki, tra i più autorevoli organisti polacchi contemporanei e direttore della Filarmonica Baltica di Danzica. Il musicista proporrà un programma di grande spessore dedicato ad alcuni dei più importanti autori della letteratura organistica europea, da Johann Sebastian Bach a Felix Mendelssohn Bartholdy, passando per Feliks Borowski, Alexandre Guilmant e Louis Vierne.

I due appuntamenti rappresentano il culmine di una manifestazione che, ancora una volta, ha saputo coniugare qualità artistica e partecipazione, attirando appassionati, studiosi e semplici amanti della musica provenienti da tutto il territorio. Un risultato che conferma il ruolo centrale del Festival organistico internazionale “Marco D’Avola-Città di Ragusa” nel panorama culturale siciliano e mediterraneo.

Questo weekend si annuncia dunque come un’occasione imperdibile per vivere due serate di grande musica e celebrare il valore universale dell’arte organistica attraverso la presenza di interpreti di fama mondiale e il consolidamento di importanti relazioni culturali internazionali.