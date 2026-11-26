Archiviata l’importante vittoria dello scorso fine settimana, l’Asd Giarratana Volley è pronta a tornare in campo per un nuovo delicato appuntamento di campionato. Sabato 28 novembre, alle ore 18, i rossoblù saranno impegnati in trasferta al Pala Livatino di Gela contro l’Ecoplast Volley Gela nella gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B, girone H.

La formazione guidata dagli allenatori Antonio Pappalardo ed Emanuele Campo arriva all’incontro sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo per 3-1 ottenuto sabato scorso contro quella che era l’ex vicecapolista del torneo. Una vittoria che ha avuto un peso specifico importante non soltanto per la classifica, ma anche sotto il profilo psicologico, permettendo al gruppo di interrompere una serie di due sconfitte consecutive e di ritrovare convinzione nei propri mezzi.

L’Asd Giarratana Volley occupa attualmente il settimo posto con 9 punti conquistati nelle prime cinque gare disputate, frutto di tre vittorie e due sconfitte. Numeri che mantengono i rossoblù a ridosso della zona alta della graduatoria e che rendono ancora più significativa la sfida di Gela, contro una formazione che finora ha raccolto 6 punti e che cercherà di sfruttare il fattore campo per risalire la classifica.

In casa giarratanese il clima è positivo ma improntato alla massima concentrazione. La vittoria dell’ultimo turno ha restituito fiducia all’ambiente, senza però far perdere di vista le difficoltà che una trasferta come quella gelese può presentare.

«La prestazione della scorsa settimana ci ha dato risposte molto importanti – sottolinea il presidente Salvatore Pagano –. Dopo due battute d’arresto consecutive avevamo bisogno di una reazione e la squadra l’ha fornita con determinazione, carattere e qualità. Adesso, però, non dobbiamo fermarci. La classifica è molto corta e ogni partita può fare la differenza. Andiamo a Gela con rispetto per l’avversario ma anche con la consapevolezza di poter dire la nostra se riusciremo a esprimere il gioco preparato durante la settimana assieme agli allenatori Antonio Pappalardo ed Emanuele Campo».

Il presidente rossoblù invita quindi a mantenere alta l’attenzione: «Il campionato sta dimostrando un grande equilibrio. La vittoria ottenuta contro una delle squadre più accreditate deve rappresentare un punto di partenza e non di arrivo. Vogliamo dare continuità ai risultati e continuare il percorso di crescita intrapreso da questo gruppo».

L’appuntamento è dunque fissato per sabato alle 18 al Pala Livatino, dove il Giarratana Volley proverà a conquistare punti preziosi per consolidare la propria posizione e proseguire la rincorsa verso le prime posizioni della graduatoria. Una sfida che i rossoblù affrontano con rinnovata fiducia, determinati a confermare i progressi evidenziati nell’ultimo turno di campionato.