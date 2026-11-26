Si chiama “UniversIbla” ed è la festa con cui Ragusa celebra sé stessa come città universitaria. Al centro c’è un dialogo che dura da quasi trent’anni: quello tra l’ateneo catanese, presente nel capoluogo ibleo dalla metà degli anni ‘90, e il suo territorio di riferimento. L’iniziativa vuole rinsaldarlo, avvicinando le giovani generazioni alle opportunità di formazione e innovazione che la sede ragusana offre.

Domani mattina, venerdì 27 novembre, dalle 9 alle 13, l’Ex convento di S. Teresa (Via Orfanotrofio 49, a Ragusa Ibla) aprirà le sue porte a una giornata di incontri pensata per gli studenti e le studentesse delle scuole superiori e per l’intera cittadinanza. Protagonisti della prima parte della giornata sono soprattutto gli studenti, accompagnati alla scoperta dell’offerta formativa e dei risultati della ricerca scientifica della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. A guidarli saranno i docenti e i giovani ricercatori e ricercatrici che animano i Corsi di studio attivi in città: Mediazione linguistica e interculturale e Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione (DISUM), Management delle imprese per l’economia sostenibile (DEI), Gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei (Di3A), Scienze motorie (BIOMETEC).

Nel pomeriggio, dalle 15, l’aula 1 della sede di via Orfanotrofio ospiterà l’incontro con la governance d’Ateneo e i rappresentanti degli enti locali. A celebrare i quasi trent’anni di presenza universitaria catanese, con lo sguardo rivolto decisamente al futuro, saranno il rettore Enrico Foti, convinto sostenitore dello sviluppo delle ‘sedi diffuse’ di Unict, la prorettrice Lina Scalisi e il direttore generale Corrado Spinella, affiancati dal presidente della SDS di Ragusa Fabrizio Impellizzeri e dal delegato per i rapporti con il territorio Santo Burgio.

Due i momenti di dibattito e confronto, con la partecipazione di direttori di dipartimento, delegati rettorali e presidenti di corsi di studio. Alle 15,30 la tavola rotonda “Progetti e obiettivi della governance sul futuro della SDS di Ragusa”; alle 16 il panel “Sfide dipartimentali e impegni verso le necessità del territorio”, cui seguirà l’incontro con i Comitati di indirizzo della SDS di Ragusa. A chiudere la festa sarà la musica: l’esibizione del celebratissimo Coro d’Ateneo dell’Università di Catania e un brindisi finale, per salutare insieme una storia che continua.