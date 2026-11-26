Rafforzare il coordinamento tra magistratura e Guardia Costiera nelle attività investigative e di polizia giudiziaria. È questo l’obiettivo della convenzione sottoscritta a Pozzallo tra la Procura della Repubblica di Ragusa e la Capitaneria di porto, in occasione della visita del procuratore capo Francesco Puleio alla sede portuale.

Ad accogliere il magistrato è stato il nuovo comandante della Capitaneria, il capitano di fregata Amleto Piccinno. All’incontro ha preso parte anche il sostituto procuratore Monego.

L’accordo, promosso su richiesta della Procura iblea, stabilisce il distacco funzionale di militari della Guardia Costiera di Pozzallo, in possesso della qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Gli operatori potranno essere impiegati nelle attività investigative delegate dall’autorità giudiziaria, soprattutto nei procedimenti relativi a materie che rientrano nelle specifiche competenze del corpo delle Capitanerie di porto (nella foto Piccinno e Puleio).

Nel corso della visita, il comandante Piccinno ha illustrato agli ospiti le caratteristiche dello scalo pozzallese e le principali attività svolte quotidianamente dalla Guardia Costiera nel territorio di competenza. Particolare attenzione è stata riservata ai servizi di vigilanza lungo la fascia costiera, anche per garantire la sicurezza della balneazione e la corretta fruizione del litorale.

Il procuratore Puleio ha manifestato il proprio apprezzamento per l’attività svolta dagli uomini e dalle donne della Guardia Costiera, evidenziando il valore della collaborazione istituzionale avviata attraverso la nuova convenzione.

Da parte sua, il comandante Piccinno ha ribadito la disponibilità della Capitaneria a fornire il proprio contributo alle indagini e alle attività di polizia giudiziaria nei settori di competenza, ringraziando la Procura di Ragusa per la collaborazione e il sostegno.