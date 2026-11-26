“Finalmente si chiude la stagione dei nominati e si torna al voto popolare”. Con queste parole Cateno De Luca (nella foto) commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che reintroduce l’elezione diretta dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali, segnando una svolta rispetto al sistema introdotto dalla legge Delrio del 2014, che aveva trasformato le Province in enti di secondo livello eletti da sindaci e consiglieri comunali anziché direttamente dai cittadini.

Per il leader di Sud chiama Nord si tratta di un risultato politico di grande rilievo, maturato dopo anni di battaglie e inserito tra i punti qualificanti dell’intesa politica con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “La nostra proposta è stata accolta. Siamo molto soddisfatti del via libera del Consiglio dei Ministri al Ddl che ripristina l’elezione diretta delle Province. Era al centro dell’accordo con Giorgia Meloni e oggi arriva finalmente una risposta attesa da anni, che ridà voce e potere di scelta ai cittadini”, afferma De Luca.

L’esponente politico siciliano rivendica il valore democratico della riforma, sottolineando come il ritorno al voto diretto restituisca ai cittadini la possibilità di scegliere chi amministrerà un ente che continua a svolgere funzioni fondamentali, dalla gestione delle strade provinciali agli edifici scolastici, passando per la pianificazione territoriale e il coordinamento di servizi sovracomunali.

Il provvedimento approvato dal Governo prevede infatti il ritorno all’elezione a suffragio universale e diretto del presidente della Provincia e del consiglio provinciale, il ripristino delle giunte provinciali e una serie di misure per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali. Presidente e consiglio saranno eletti contestualmente in un unico turno elettorale, con l’introduzione di un premio di maggioranza per garantire la governabilità.

Per De Luca, però, il dato politico più importante resta il recupero del principio della rappresentanza diretta. L’attuale modello, nato con la riforma Delrio, è stato a lungo contestato da numerose forze politiche perché sottraeva ai cittadini il diritto di scegliere direttamente i vertici provinciali. Da qui l’esultanza per una decisione che viene letta come il ritorno a un rapporto più diretto tra elettori e istituzioni.

“Ridiamo voce ai cittadini”, insiste De Luca, interpretando il provvedimento come un passaggio necessario per rafforzare la partecipazione democratica e la legittimazione degli amministratori provinciali. Un primo passo, secondo il leader di Sud chiama Nord, verso una più ampia riforma degli enti locali e del sistema delle autonomie territoriali.

L’entusiasmo è sintetizzato nella chiosa affidata ai social e alle dichiarazioni diffuse dopo la riunione del Consiglio dei Ministri: “Siamo solo all’inizio. Forza”. Un messaggio che lascia intendere come la battaglia sul riassetto istituzionale non sia conclusa e come, per De Luca, il ripristino del voto popolare nelle Province rappresenti soltanto una delle tappe del percorso di riforma da portare avanti nei prossimi anni.