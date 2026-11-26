Trasformare i corridoi di una scuola in uno spazio di memoria e consapevolezza, restituendo un nome e una storia alle donne vittime di femminicidio. È questo il significato dell’iniziativa realizzata dagli studenti della classe 5B dell’indirizzo Scienze Umane dell’istituto G.B. Vico-Umberto I-Gagliardi di Ragusa.

Il progetto, proposto da Flavia Lo Monaco, rappresentante della Consulta provinciale studentesca, ha portato a intitolare i corridoi dell’istituto ai nomi delle donne uccise, affinché il loro ricordo possa accompagnare quotidianamente chi attraversa quegli spazi.

Un gesto che punta a superare la dimensione delle notizie di cronaca e delle statistiche, riportando al centro le persone, le loro esistenze e le storie interrotte dalla violenza. La scuola diventa così un luogo in cui la memoria si trasforma in occasione di riflessione e impegno civile, soprattutto per le nuove generazioni.

«Dietro ai titoli dei giornali e le statistiche ci sono persone reali, sogni spezzati e vite che meritano di non essere cancellate», scrivono le studentesse e gli studenti. «Camminare lungo queste pareti significa ricordarle per nome, renderle parte del nostro presente e trasformare la memoria in responsabilità. Non sono numeri: sono ancora qui, tra noi».

Un messaggio che affida alla comunità scolastica il compito di non dimenticare e di mantenere alta l’attenzione su una violenza che continua a segnare profondamente la società. Attraverso questa iniziativa, gli studenti hanno scelto di fare della memoria non soltanto un ricordo, ma un richiamo quotidiano al rispetto, alla consapevolezza e alla responsabilità collettiva.