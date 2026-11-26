Momenti di apprensione a Vittoria per una donna di 80 anni che, dopo essersi allontanata momentaneamente dal marito, ha perso l’orientamento tra le strade del centro cittadino, senza riuscire più a ritrovare la strada di casa. A dare l’allarme sono state alcune donne che hanno notato l’anziana mentre camminava da sola, in evidente stato di confusione. Resesi conto delle sue difficoltà, hanno immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Pochi minuti dopo sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Vittoria. I poliziotti hanno raggiunto l’ottantenne e, dopo averla tranquillizzata, si sono occupati di metterla al sicuro, cercando di ricostruire la sua identità e individuare i familiari. Le ricerche hanno portato gli operatori a individuare un possibile punto di riferimento nella quotidianità della donna: un’attività commerciale della zona che l’anziana era solita frequentare. Accompagnandola sul posto, gli agenti sono riusciti a ottenere le informazioni necessarie per risalire ai suoi cari e mettersi in contatto con loro.

La situazione si è risolta nel migliore dei modi con il ricongiungimento tra la donna e i familiari. La paura iniziale ha lasciato spazio alla commozione e alla gioia dell’abbraccio, al termine di una vicenda nella quale si sono rivelati fondamentali la sensibilità delle passanti e il tempestivo intervento della polizia.