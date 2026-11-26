Un furto con scasso da circa 40mila euro è stato messo a segno nella notte ai danni di un negozio di abbigliamento in via Cavour. I ladri sono entrati in azione intorno all’1.30, riuscendo a portare via numerosi capi di valore e il registratore di cassa, che al momento del furto non conteneva denaro (foto illustrativa generata dall’AI).

A finire nelle mani dei malviventi è stata soprattutto merce di pregio: cappotti, visoni e pellicce, per un valore complessivo stimato in circa 40mila euro. Un danno economico ingente per la titolare dell’attività, che si è accorta di quanto accaduto soltanto questa mattina, al momento di riaprire il negozio.

Per entrare nell’esercizio commerciale, i responsabili avrebbero prima sollevato la saracinesca e successivamente forzato entrambe le porte di accesso, quella esterna e quella interna. Un’azione che ha lasciato evidenti segni di effrazione.

Secondo le prime informazioni, le immagini del sistema di videosorveglianza avrebbero ripreso due persone a volto scoperto mentre compivano il furto. Gli elementi registrati dalle telecamere potrebbero rivelarsi importanti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili.

La scoperta è avvenuta alle prime ore del mattino, quando la proprietaria ha trovato il negozio violato e gli scaffali privati di una parte consistente della merce. Oltre al valore degli articoli sottratti, resta il danno provocato dall’effrazione.