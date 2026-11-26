Raid nell’aula consiliare di Vittoria, dove ignoti si sono introdotti nei locali comunali di via Carlo Alberto, all’interno dell’edificio dell’ex Centrale elettrica, portando via alcune apparecchiature e provocando danni all’impianto audio utilizzato durante le sedute del Consiglio comunale.

A essere presa di mira è stata la sala intitolata a Salvatore Carfì Jacono, storico sindaco della città tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento. I ladri hanno sottratto alcune casse acustiche, intervenendo anche sull’impianto installato nella postazione riservata alla presidenza.

I danni, tuttavia, non si limitano al materiale rubato. Sono stati riscontrati problemi di funzionamento anche su alcuni microfoni, in particolare quelli collocati nelle postazioni destinate agli assessori e ai dirigenti comunali. Compromesso, inoltre, il collegamento tra le postazioni dei consiglieri e il sistema utilizzato per registrare gli interventi durante le riunioni consiliari.

Le conseguenze dell’incursione sono emerse anche nel corso dell’ultima seduta, quando dirigenti e assessori hanno dovuto utilizzare alcune delle postazioni normalmente riservate ai consiglieri comunali per poter prendere la parola.

Un episodio che colpisce direttamente uno spazio istituzionale della città e che rischia di creare ulteriori disagi nello svolgimento delle attività del Consiglio comunale, considerati i danni arrecati alle dotazioni tecniche necessarie per garantire il regolare svolgimento dei lavori.