Chiusura immediata per la casa di riposo per anziani “Tienimi per mano”, situata in via Manzoni ad Acate. Il provvedimento è stato disposto dal sindaco dopo un controllo effettuato dai carabinieri del Nas di Ragusa, che avrebbe fatto emergere diverse irregolarità di natura amministrativa e sanitaria.

La decisione è arrivata a seguito dell’ispezione del 19 novembre scorso. Dal verbale redatto dai militari, trasmesso al Comune il giorno successivo, sono emerse quattro principali criticità relative alla gestione della struttura e al rispetto delle prescrizioni previste per questo genere di attività.

In particolare, la casa di riposo non risulterebbe iscritta all’albo comunale delle strutture socio-assistenziali. Sarebbe inoltre mancata la registrazione sanitaria dell’Asp per la preparazione e la somministrazione dei pasti, così come il necessario parere igienico-sanitario relativo agli ospiti accolti, corredato dalla planimetria vidimata.

Tra le contestazioni figura anche l’omessa comunicazione delle persone alloggiate, adempimento previsto dalla normativa di pubblica sicurezza.

Secondo quanto riportato nel provvedimento sindacale, le carenze riscontrate riguarderebbero aspetti fondamentali come la tutela della salute, l’igiene e l’incolumità degli anziani. La prosecuzione dell’attività, in assenza delle necessarie garanzie, potrebbe quindi rappresentare un pericolo concreto per le persone ospitate.

Particolare attenzione è stata riservata proprio alla situazione degli anziani. Il gestore, una società con sede legale a Vittoria, dovrà provvedere al loro trasferimento entro dieci giorni dalla notifica dell’ordinanza. Il Comune ha disposto il coinvolgimento dei servizi sociali affinché ogni ospite possa trovare collocazione in una struttura idonea e regolarmente autorizzata. Non è stato tuttavia reso noto il numero delle persone attualmente presenti nella casa di riposo.

La struttura resterà chiusa fino a quando non saranno sanate tutte le irregolarità contestate. Per poter riprendere l’attività sarà necessario ottenere le autorizzazioni e le registrazioni mancanti, oltre a una nuova autorizzazione comunale.

Il provvedimento è stato notificato anche ai Nas, all’Asp, alla Polizia municipale e ai servizi sociali. Il gestore potrà eventualmente presentare ricorso al Tar entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Al momento non risulta nota una presa di posizione da parte della società che gestisce la struttura.