È stato dedicato alla triste realtà della violenza di genere l’incontro organizzato a Modica, presso la sala conferenze della Fondazione Grimaldi, dalla locale sede dell’Unitre, in coincidenza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’incontro è stato introdotto dal presidente dell’Unitre di Modica, Enzo Cavallo. Relatrici sono state le dott.sse Lisa Iudice e Gianna Di Martino, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione “La Casa delle Donne di Ragusa”, che con i loro apprezzati interventi si sono soffermate sul significativo ruolo dell’associazione da loro rappresentata e hanno sottolineato l’efficacia della qualificata attività svolta dallo sportello antiviolenza. Uno sportello che, grazie alla presenza di qualificati professionisti, risponde sempre meglio al numero crescente di soggetti alla ricerca di aiuto, venendo incontro alle loro esigenze. Dall’esame della sempre più preoccupante situazione in materia di violenza di genere, è emersa l’importanza del ruolo dell’associazione, il cui compito è finalizzato a favorire il rispetto fra le persone, ad aiutare i soggetti in difficoltà e a coinvolgere le istituzioni quando se ne ravvisa la necessità.

Le dottoresse Iudice e Di Martino, alternandosi, hanno fatto riferimento a tutto ciò che continua a registrarsi giorno dopo giorno in termini di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale e di femminicidi, e hanno sottolineato la necessità di denunciare sempre ogni abuso e ogni fatto subito e di non tacere. Hanno inoltre illustrato il lavoro costante svolto dalla loro associazione nell’efficace rapporto con la società e nelle scuole, e attraverso lo sportello antiviolenza, anche con i corsi organizzati per aprire gli occhi a chi ne ha bisogno, per non trovarsi o per uscire da quei tunnel che possono costituire un pericolo per chi si trova in una compagnia sbagliata. Dopo aver risposto alle numerose domande dei partecipanti, le relatrici hanno raccolto le schede che avevano invitato a compilare gli intervenuti e hanno annunciato che, a conclusione degli incontri che si stanno svolgendo su tutto il territorio, nel prossimo mese di febbraio si arriverà a un momento finale e riepilogativo, per fare tesoro di tutto ciò che è emerso ed emergerà e sarà suggerito con le schede raccolte, per raccogliere ogni utile spunto per affinare e rendere più efficace e più coinvolgente l’attività svolta e da programmare nell’interesse della società.

A conclusione, da un lato è stato espresso apprezzamento per l’avvenuta approvazione della Legge 181/2025, che ha trasformato in reato autonomo il femminicidio, e per l’utilità del numero 1522, attivo 24 ore su 24, per la facile segnalazione e denuncia di ogni pericolo; dall’altro è stata evidenziata la preoccupazione per il fatto che, nonostante tutte le iniziative di contrasto, i casi di violenza e di femminicidio continuano ad aumentare: una realtà che impone di fare sempre di più, lavorando per far sviluppare una diversa cultura, a partire dalle scuole.