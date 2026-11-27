Ultimo giorno di allenamenti oggi per l’Avimec Modica, che domani mattina partirà direzione Puglia, dove domenica pomeriggio alle ore 16, sarà di scena al “PalaIngrosso” di Taviano, ospite della Pag dell’ex Willy Padura Diaz.

La sfida nella città dei “Fiori” salentina, sarà valida per la settima giornata del girone Blu del campionato di serie A3 maschile.

La formazione biancoazzurra si è allenata con la solita attitudine e con l’obiettivo di tornare dalla lunga trasferta con punti pesanti in classifica che permetterebbero al sestetto capitanato da Stefano Chillemi di restare in scia delle big del girone Meridionale, che si sta dimostrando sempre più competitivo e equilibrato verso l’alto.

“Siamo reduci da una netta vittoria casalinga con Vibo Valentia, ma – spiega il vice allenatore Manuel Benassi – ora vogliamo dare un segnale e soprattutto continuità, quella che ci sta mancando lontano dal “PalaRizza”. I risultati ottenuti in trasferta finora, infatti, dicono che in trasferta abbiamo raccolto veramente poco. La trasferta di Taviano è molto delicata, perchè sono una squadra che in casa gioca veramente bene, ha la sua arma migliore nel nostro ex Padura Diaz, ma noi abbiamo preparato al meglio questa trasferta per provare a invertire la rotta anche lontano da casa. Sappiamo che – continua – troveremo un ambiente “caldo” come sono tutti i campi pugliesi, che Taviano sa sfruttare al meglio l’incitamento dei loro tifosi, ma noi ci siamo preparati anche mentalmente per affrontare nel migliore dei modi una partita veramente tosta. Scenderemo in campo con la “Garra” giusta – conclude il vice di coach Enzo Distefano – in una partita dove, non si può studiare più di tanto, ma che bisognerà affrontare a viso aperto e con la massima concentrazione”.

La squadra ha voglia di iniziare dimostrare il suo valore anche lontano dal “PalaRizza” come conferma anche Rocco Panciocco.

“Stiamo trovando continuità partita dopo partita – spiega lo schiacciatore dell’Avimec Modica – sappiamo che a Taviano troveremo una squadra pronta a combattere e con un Padura Diaz che ci darà filo da torcere, ma noi abbiamo lavorato tutta la settimana per farci trovare preparati. Sarà una trasferta lunga come lo sono tutte per noi -continua – partiremo domani per la Puglia, quindi non avremo alibi perchè, ripeto ci siamo preparati nel migliore dei modi possibile, quindi anche sotto questo punto di vista siamo abbastanza sereni. A livello di squadra – conclude Rocco Panciocco – mi aspetto di essere uniti, soprattutto nei momenti di difficoltà che arriveranno, perchè Taviano è una squadra ostica, che ha dato filo da torcere a tutte le squadre che hanno incontrato finora, quindi siamo consapevoli che sarà una vera e propria battaglia sportiva e rimanere uniti nei momenti di difficoltà sarà molto importante per superarli e provare a portare quanti più punti possibili a casa”.

Al “PalaIngrosso”, la sfida tra Pag Taviano e Avimec Modica sarà diretta da Martin Polenta di Filottrano e da Alberto Dell’Orso di Pescara.