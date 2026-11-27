Domenica prenderà ufficialmente il via a Ragusa il solenne novenario in preparazione alla Festa dell’Immacolata, una delle ricorrenze religiose più sentite dalla comunità cittadina e tra le più radicate nella tradizione spirituale siciliana. Nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco all’Immacolata, autentico simbolo della devozione mariana iblea, centinaia di fedeli si preparano a vivere giorni intensi di preghiera e raccoglimento che culmineranno con le celebrazioni dell’8 dicembre.

La festa affonda le proprie radici in una tradizione ultrasecolare che continua a caratterizzare la vita religiosa dell’antica città barocca. La chiesa di San Francesco all’Immacolata rappresenta da sempre il cuore di questa devozione, custodendo un patrimonio di fede che nel tempo è diventato elemento identitario per l’intera città. Nel corso dei secoli, infatti, l’Immacolata è stata riconosciuta come punto di riferimento spirituale per la comunità ragusana, tanto che la tradizione dell’affidamento della città alla Vergine viene fatta risalire al Settecento.

Ad aprire il programma sarà la giornata di domenica 29 novembre, coincidente con la prima domenica di Avvento. Alle 11 è prevista la celebrazione eucaristica nella chiesa Madre di San Giorgio, mentre alle 17 prenderà il via la tradizionale processione “Aux Flambeaux”, la suggestiva fiaccolata che accompagnerà i fedeli fino alla chiesa di San Francesco all’Immacolata. Seguiranno le litanie cantate e il caratteristico canto dello stellario, una delle espressioni più autentiche della pietà popolare locale, prima della celebrazione eucaristica, alle 18, presieduta da don Gianni Mezzasalma, rettore del Seminario vescovile di Ragusa.

La seconda giornata, lunedì 30 novembre, festa di Sant’Andrea Apostolo, sarà scandita dai consueti momenti di preghiera con il Santo Rosario, le litanie cantate e il canto dello stellario a partire dalle 17. Alle 18 sarà invece celebrata la santa messa presieduta da don Corrado Garozzo e animata dalle parrocchie Angelo Custode e Santissimo Salvatore.

Non si tratta soltanto di un appuntamento liturgico. La Festa dell’Immacolata continua a rappresentare un forte momento di aggregazione per l’intera comunità di Ibla, capace di unire generazioni diverse attorno a riti, tradizioni e simboli tramandati nel tempo. Le celebrazioni richiamano ogni anno non solo i fedeli ragusani, ma anche numerosi visitatori e devoti che scelgono di partecipare agli appuntamenti religiosi nella cornice unica del centro storico patrimonio dell’umanità.

Il novenario costituirà dunque il cammino spirituale verso l’8 dicembre, giornata in cui la città renderà il proprio omaggio all’Immacolata, rinnovando un legame di fede che continua a essere vivo e profondamente sentito nella comunità ragusana.