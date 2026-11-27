Una nascita fuori dal comune, vissuta tra apprensione e gioia, ha segnato l’alba del 25 novembre a Modica. Erano le 4.20 quando Fatima, 23 anni, ha dato alla luce il piccolo Pietro direttamente nella propria abitazione. Il travaglio si è infatti sviluppato così rapidamente da non consentire alla giovane madre di raggiungere l’ospedale.

Momenti concitati quelli vissuti dalla famiglia, con il padre Giorgio che ha immediatamente chiesto aiuto al 118. Dall’altra parte del telefono, l’infermiera Luana Contino, in servizio alla centrale operativa di Catania, ha guidato il neo papà passo dopo passo, fornendogli tutte le indicazioni necessarie per assistere la compagna durante le fasi del parto.

Pochi minuti dopo sono arrivati nell’abitazione i sanitari dell’equipaggio Modica 1: la dottoressa Valentina Pisana, l’infermiere Salvatore Sciascia e l’autista soccorritore Maurizio Cicciarella, che hanno preso in carico mamma e neonato verificando le loro condizioni di salute.

La vicenda si è conclusa fortunatamente nel migliore dei modi. Sia la giovane mamma che il piccolo Pietro stanno bene.

A raccontare la propria gratitudine è stato lo stesso Giorgio, che ha voluto ringraziare pubblicamente il personale sanitario intervenuto: «Voglio ringraziare di cuore tutti gli operatori che ci hanno aiutato in quei momenti così delicati».

Una storia a lieto fine che mette in evidenza la professionalità e la prontezza degli operatori del sistema di emergenza, protagonisti di una nascita speciale che la famiglia difficilmente potrà dimenticare.