Prenderà il via il prossimo 30 novembre (ore 17.30, Poggio del Sole, Ragusa) “Strategie vincenti per il tuo business”, un percorso di formazione manageriale promosso da Integra, Commerfidi ed Ecoprint, rivolto agli imprenditori del territorio.

L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere a sistema competenze ed esperienze differenti, accomunate dall’obiettivo di sostenere la crescita e la competitività delle piccole e medie imprese. In questa direzione si inserisce la partnership tra Commerfidi e Integra, società specializzata nella consulenza aziendale, nella formazione manageriale e nello sviluppo del capitale umano.

Attraverso questa collaborazione, Commerfidi intende rafforzare il proprio ruolo al fianco delle imprese, andando oltre il tradizionale sostegno nell’accesso al credito e contribuendo attivamente alla diffusione della cultura d’impresa e allo sviluppo delle competenze imprenditoriali. La crescita di un’azienda, infatti, non passa soltanto dalla disponibilità di risorse finanziarie, ma anche dalla capacità dell’imprenditore di governare il cambiamento, valorizzare le persone, migliorare l’organizzazione aziendale e definire efficaci strategie di sviluppo.

Il percorso si articolerà in tre appuntamenti, il primo in programma il 30 novembre, dedicati alla gestione del cambiamento, alla valorizzazione del capitale umano e alle strategie di crescita aziendale.

Non si tratterà soltanto di momenti di formazione, ma soprattutto di occasioni di incontro e confronto tra imprenditori, durante le quali condividere esperienze, difficoltà, soluzioni e visioni di sviluppo. L’obiettivo è creare uno spazio di dialogo in cui gli imprenditori possano apprendere anche dalle esperienze reciproche, instaurare nuove relazioni e cogliere opportunità di collaborazione.

Un’iniziativa che vuole contribuire alla costruzione di una comunità imprenditoriale locale più consapevole, preparata e orientata alla crescita, nella convinzione che la condivisione delle conoscenze e delle esperienze rappresenti un importante fattore di sviluppo per l’intero territorio.