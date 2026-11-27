I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, in sinergia con la Tenenza di Scicli, hanno tratto in arresto un diciottenne del luogo, gravemente indiziato di detenzione di arma clandestina. L’operazione è scattata nella notte di martedì, poco dopo le 2, a seguito della chiamata al 112 di una donna che segnalava un giovane sanguinante in strada. Secondo la prima versione fornita dal ferito ai militari dell’Aliquota Operativa e della Tenenza, giunti tempestivamente sul posto, il ragazzo sarebbe stato colpito sull’uscio di casa da un individuo con il volto coperto, che gli avrebbe sparato alle gambe con una pistola.

Mentre altre pattuglie perlustravano la zona alla ricerca del presunto aggressore, gli investigatori hanno rilevato incongruenze nel racconto del giovane, trasportato in codice rosso all’ospedale di Modica, dove è stato ricoverato non in pericolo di vita. Nel corso della notte, l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona ha smentito la ricostruzione iniziale: i filmati mostrerebbero il diciottenne rientrare a casa con un’arma da fuoco e, maneggiandola, esplodere accidentalmente un colpo, ferendosi alla coscia. Avviate immediatamente le ricerche della pistola, ritenuta occultata nell’abitazione o nelle immediate vicinanze, i militari hanno battuto l’area per ore, al buio. Poco prima dell’alba l’arma è stata rinvenuta tra le sterpaglie non lontano dal punto del ferimento. Dai primi accertamenti è emerso che si trattava di una “scacciacani” modificata artigianalmente: canna e meccanismi di scatto risultavano alterati, rendendola a tutti gli effetti un’arma letale calibro 9. Accanto sono stati recuperati un caricatore con munizioni dello stesso calibro e un bossolo compatibile con lo sparo. Durante il sopralluogo è stato inoltre constatato che il casco che il giovane teneva tra le mani al momento del colpo era stato trapassato da parte a parte dal proiettile.

Alla luce degli elementi raccolti, e malgrado il goffo tentativo di accreditarsi come vittima di un agguato, il diciottenne è stato dichiarato in arresto. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ragusa, è stato posto agli arresti domiciliari presso il nosocomio dove è ricoverato. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha confermato il provvedimento e mantenuto la misura cautelare. La pistola, priva di matricola, insieme al caricatore con i proiettili, al bossolo e al casco forato, è stata sottoposta a sequestro. Le indagini proseguono per risalire alla provenienza dell’arma, individuare chi l’abbia materialmente alterata e chiarire per quale ragione l’indagato circolasse armato nel cuore della notte. Il giovane dovrà rispondere della violazione della normativa sulle armi, nonché dei reati di simulazione di reato e ricettazione. Le contestazioni mosse dovranno comunque essere verificate nel contraddittorio tra le parti, come previsto dalla legge.