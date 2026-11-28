L’associazione Fare Verde, sezione di Vittoria, nel solco di un principio irrinunciabile di tutela che esclude nuove colate di cemento e ulteriori forme di antropizzazione del Parco, propone di valorizzare l’area attraverso la riproduzione, all’interno del sito archeologico, di due fondamentali luoghi di aggregazione della polis greca, attestati a Kamarina ma oggi non più visibili: il Kepos e il Kapelion. Kamarina fu fondata “dopo molta fatica”: il toponimo richiama infatti la palude bonificata. Il Kepos e il Kapelion vogliono essere il simbolo di quella fatica trasformata in vita e civiltà. – Il Kepos (κῆπος): l’orto-giardino greco, non ornamentale come quello romano, ma sacro ad Afrodite, produttivo e con una funzione anche didattica. Si propone la ricostituzione fedele del “kepos” con piante di fico, melograno, mirto, alloro, orzo, legumi ed erbe aromatiche tipiche della Sicilia, in linea con i semi rinvenuti nelle necropoli. – Il Kapelion (καπηλεῖον): la taverna-bottega, luogo di sosta per marinai, mercanti e pellegrini del Tempio di Atena, dove si vendevano vino, kykeon (orzo e miele), focacce d’orzo e olive.

Fare Verde Vittoria intende ridare vita ai ruderi realizzando, con strutture leggere, reversibili e filologicamente rispettose, un’area “Kepos + Kapelion” nella porzione attualmente libera adiacente al futuro punto ristoro del Parco Archeologico di Kamarina. Restituire un frammento del paesaggio di 2.600 anni fa, ricreando l’habitat della colonia greca, potrebbe costituire per il sito un’ulteriore attrazione turistica, insieme originale e istruttiva. Integrati con misura nel già straordinario contesto del promontorio di Kamarina, con il suo prestigioso museo e gli scavi di inestimabile valore, il Kepos e il Kapelion offrirebbero ai visitatori un’esperienza sensoriale completa: colori, profumi, sapori e suggestioni dell’antica Kamarina, raccontando al contempo la quotidianità degli abitanti di allora — come si vestivano, cosa mangiavano, quali usi praticavano — scorci di vita autentica. Un progetto di sviluppo economico e culturale ispirato a una reale sostenibilità, rispettosa dell’ambiente e del territorio.