Il fenomeno delle fake news associato all’evoluzione dell’Intelligenza artificiale è stato il tema centrale di una conferenza organizzata dal club di Modica del Kiwanis per le classi quarte del Liceo Artistico locale. A trattare l’argomento attuale è stata la giornalista professionista Viviana Sammito, redattrice di Video Mediterraneo, che ha utilizzato slide esemplificative e molto utili per facilitare la comprensione del fenomeno. La presidente del club, professoressa Pina Angelico, nel suo intervento ha sottolineato come il tema si allinei perfettamente con i principi fondanti del club service, in quanto mira ad aiutare i giovani a riconoscere le fake news e a evitare condizionamenti, convinzioni errate e sostanzialmente fuorvianti su fatti e eventi a cui sono coinvolti quotidianamente.

Un sentito ringraziamento è andato al dirigente scolastico del liceo “G.Galilei/T.Campailla”, prof. Steve Mike Rosario Palumbo Piccionello, per la sua preziosa collaborazione nell’incontro con gli studenti. La giornalista Viviana Sammito ha coinvolto attivamente gli allievi nell’esame dei rischi e dei pericoli legati alle informazioni false. Coloro che producono tali contenuti hanno il palese intento di guidare gli utenti verso percorsi e obiettivi falsi, mirati a generare consenso e guadagni facili. Questo comporta la negazione del pensiero critico, sacrificato a interessi di parte, rendendo le persone meno libere nelle loro idee e nelle loro azioni.

Le piattaforme social come Facebook, Instagram e TikTok possono diventare strumenti pericolosi se usati in modo inappropriato, e l’Intelligenza artificiale, creando immagini false, genera situazioni a rischio, scandalose e fuorvianti che non corrispondono alla realtà, ma che provocano conflitti e convinzioni completamente errate. Pertanto, viene rivolto un invito ai ragazzi a verificare, attraverso la validità delle fonti, la veridicità delle notizie, dei documenti e dei filmati, e a imparare come evitare la decontestualizzazione di eventi storici presentati in modo falso nel presente, al fine di offrire un’immagine distorta e non autentica di una situazione o di una persona nel contesto attuale. Gli studenti hanno interagito attivamente durante il dibattito che si è svolto subito dopo l’analisi dei contenuti sul tema, confermando con la loro partecipazione il successo dell’incontro. Sullo stesso tema, il club di Modica del Kiwanis organizzerà martedì 15 dicembre al Liceo Scientifico di Modica, con inizio alle ore 11.00, una conferenza che avrà ancora una volta la giornalista Viviana Sammito come relatrice.