Il ponte dell’Immacolata si accende nel segno dell’identità marinara, dell’agroalimentare e dell’artigianato con il ritorno di “MADE IN SEAcily – Expo Mare in Festa 2026”, l’evento che dal 5 all’8 dicembre trasformerà Pozzallo in una grande vetrina delle eccellenze produttive del territorio.

L’iniziativa, cofinanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive nell’ambito del programma “Sicilia che piace 2026”, è promossa dal Comune di Pozzallo ed è coordinata da Roberta Buscema. Un progetto che raccoglie e rilancia il percorso avviato negli anni scorsi con le precedenti edizioni di Made in SEAcily e con l’esperienza di Radici Mediterranee, consolidando il legame tra economia del mare, cultura e promozione territoriale.

Cuore della manifestazione saranno Piazza delle Rimembranze e lo Spazio Cultura “Meno Assenza”, che per quattro giorni ospiteranno espositori, produttori, artigiani, degustazioni, spettacoli e momenti di approfondimento dedicati alle potenzialità economiche del territorio ibleo.

Il programma prevede un ampio spazio espositivo dedicato alle produzioni agroalimentari e artigianali di Pozzallo, Modica e del comprensorio ragusano, affiancato da show cooking, degustazioni guidate, iniziative per bambini e famiglie e appuntamenti serali all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Particolare rilievo avrà il convegno sulla Blue Economy, in programma il 5 dicembre allo Spazio Cultura “Meno Assenza”, occasione di confronto sulle prospettive legate all’economia del mare e allo sviluppo sostenibile delle aree costiere.

Gli stessi spazi ospiteranno inoltre la mostra “Radici Mediterranee”, visitabile dal 5 al 13 dicembre, con le creazioni degli stilisti Gianfranco Raddino (Ruber Gr), Mary G Sicily – La mia coffa siciliana e Floriana Ventura Couture, protagonisti di un percorso dedicato all’incontro tra moda, tradizione artigianale e creatività contemporanea.

Con “MADE IN SEAcily – Expo Mare in Festa 2026”, Pozzallo si prepara dunque a vivere quattro giornate di confronto, gusto, spettacolo e valorizzazione delle proprie radici, confermando il mare come elemento identitario e motore di sviluppo dell’intero territorio (nella foto da sinistra Floriana Ventura e una creazione di Gianfranco Raddino).