La Polizia di Stato di Ragusa, unitamente ai militari ai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto due cittadini egiziani, gravemente indiziati del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso.

L’attività investigativa della Squadra Mobile della Questura è stata avviata a seguito dello sbarco, avvenuto presso il porto di Pozzallo, di 37 migranti soccorsi da un pattugliatore della Guardia di Finanza di Messina.

Le indagini, sviluppate attraverso l’escussione di alcuni migranti e le attività d’individuazione fotografica, hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti di due cittadini egiziani, ritenuti i presunti conduttori dell’imbarcazione partita dalle coste libiche e utilizzata per il trasporto dei migranti verso il territorio nazionale.

Ultimate le formalità di rito, i due fermati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida del fermo.