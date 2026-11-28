Un rientro dal forte valore simbolico: sabato 12 dicembre 2026, alle 19.00, il Caffè Letterario Vitaliano Brancati di Scicli inaugura Passi scelti, nuova personale di Franco Polizzi. L’artista torna così in uno dei luoghi cardine della vita culturale cittadina, spazio con cui intrattiene da decenni un legame affettivo e intellettuale che attraversa la sua storia umana e creativa. Il titolo anticipa la natura del progetto: un itinerario attraverso snodi essenziali della sua ricerca, che affianca opere particolarmente amate dal pubblico a inedite aperture, in un serrato dialogo tra memoria e rinnovamento, riconoscibilità e esplorazione. Non una semplice antologia, dunque, ma una sequenza consapevole di passaggi, approdi e ripartenze nella continuità di una pittura sempre viva.

La mostra sancisce la consolidata intesa tra Polizzi ed Elisa Mandarà, giornalista e critico d’arte, che firma la cura dell’esposizione seguendo selezione, allestimento e comunicazione. Una collaborazione maturata nel tempo, fatta di progetti condivisi e di un lungo lavoro comune. Nato a Scicli nel 1954, Polizzi manifesta precocemente la vocazione per la pittura. Dopo la Scuola d’Arte di Siracusa, prosegue all’Accademia di Belle Arti di Venezia, allievo di Carmelo Zotti ed Edmondo Bacci. La borsa di studio ottenuta al termine degli studi gli vale la prima importante personale alla Fondazione Bevilacqua La Masa. Nel 1975 è alla X Quadriennale d’Arte di Roma, avviando un percorso espositivo che lo porta a misurarsi con alcune tra le più autorevoli piattaforme italiane e internazionali: Art Exposition Chicago, la FIAC di Parigi e Basilea, la Biennale di Venezia e le Quadriennali romane. Tra le tappe di rilievo, le personali alla Casa dei Carraresi di Treviso, a Palazzo Sarcinelli di Conegliano e numerose mostre in gallerie di primo piano. Due opere, Torretta degli Iblei e La luce dentro, sono entrate rispettivamente nelle collezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La sua ricerca è stata raccontata nel docufilm L’immaginato e il visto.

Franco Polizzi, per la regia di Vito Zagarrio (2020). Nello stesso anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, consegnata dal Prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza nei saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo. Artista dalla cifra immediatamente riconoscibile, Polizzi ha intrecciato il proprio cammino con quello di protagonisti di primo piano della pittura iblea, condividendo non solo un’appartenenza territoriale, ma una intensa stagione di amicizie, confronto e progettualità culturale. Il Brancati è uno dei luoghi-simbolo di questa storia. Come ricorda Elisa Mandarà nel saggio L’alba del Gruppo (in Ibleide, terra e luce. Trentacinque anni del Gruppo di Scicli, Palermo, Fondazione Federico II Editore), gli artisti che avrebbero dato vita al Gruppo di Scicli erano legati da «un colloquio costante sull’arte e sulle cose del mondo, condiviso in seno a relazioni primariamente d’amicizia». In quel tessuto umano e creativo, la figura di Piero Guccione ebbe un ruolo decisivo, custodito da Polizzi oltre ogni vicenda professionale. Passi scelti propone una raffinata rilettura di opere entrate nel cuore degli estimatori accanto a nuove visioni, esito di una ricerca che si rinnova senza perdere la propria identità.

«Il paesaggio costituisce il nucleo tematico della selezione – spiega Elisa Mandarà – , ma è soprattutto la luce, nella sua capacità di trasformare e trasfigurare la realtà, a rappresentare il filo conduttore dell’esposizione. Luce mediterranea, declinata nelle infinite variazioni atmosferiche, nei riverberi, nelle trasparenze, nelle accensioni cromatiche e nelle profondità delle ombre». Nella pittura di Polizzi il paesaggio non è mai mera resa del dato naturale: è esperienza interiore, luogo della memoria e dell’immaginazione, dove lo sguardo incontra la sensibilità e il rigore compositivo dell’autore. La realtà viene filtrata e reinventata in una lingua capace di coniugare lirismo e misura, naturalezza e visione, tradizione figurativa e libertà espressiva. La luce, cardine della sua poetica, diventa materia e sostanza emotiva, strumento con cui il mondo acquista intensità e supera la semplice evidenza. Il ritorno al Brancati assume dunque un valore che oltrepassa l’occasione espositiva: è un confronto con la memoria culturale della città, con le amicizie che hanno segnato una stagione fondamentale dell’arte iblea e con una comunità che nella pittura riconosce ancora un sapere e un modo di interpretare il reale. Passi scelti sarà inaugurata sabato 12 dicembre 2026, alle 19.00, al Caffè Letterario Vitaliano Brancati, in via Aleardi 18, a Scicli. La mostra resterà aperta tutti i giorni, dalle 17.00 alle 20.00, fino al 10 gennaio 2027. Un invito a ritrovare la pittura di Franco Polizzi e a lasciarsi guidare, ancora una volta, dalla sua capacità di trasformare il paesaggio in emozione e la luce in poesia.