Una pista di pattinaggio su ghiaccio vero all’interno di uno dei luoghi simbolo del barocco ibleo, una mongolfiera per ammirare Ibla dall’alto, il ritorno della storica giostra e un intero centro storico trasformato in un grande villaggio natalizio. Sono alcune delle novità e delle attrazioni di Ibla Magia del Natale, in programma dal 5 dicembre al 10 gennaio, un progetto che contribuisce a rafforzare il posizionamento di Ragusa Ibla come destinazione turistica capace di unire tradizione, stupore e coinvolgimento per famiglie e visitatori. Le iniziative si svilupperanno tra vicoli, piazze e monumenti della città antica, con la casa di Babbo Natale e i suoi elfi, il Grinch e la Befana, i mercatini di Natale, i presepi, i concerti, le visite guidate, gli spettacoli itineranti e numerose attività dedicate ai bambini e agli adulti.

«Quando abbiamo lavorato all’organizzazione di questa edizione – dichiara il presidente del centro commerciale naturale Antica Ibla, Daniele La Rosa – abbiamo pensato soprattutto ai ricordi. Tutti conserviamo nella memoria una prima volta speciale: la prima giostra, il primo incontro con Babbo Natale, il primo momento capace di lasciarci senza parole. Il nostro obiettivo è offrire proprio questo, creare nuove emozioni da custodire nel tempo».

Tra le principali novità spicca la pista di pattinaggio su ghiaccio vero allestita all’interno dell’auditorium San Vincenzo Ferreri, un progetto inedito che porta per la prima volta in Italia una pista di ghiaccio all’interno di una chiesa sconsacrata. Un intervento che trasforma uno spazio di straordinario valore storico e architettonico in un suggestivo paesaggio invernale, offrendo ai visitatori un’esperienza davvero fuori dall’ordinario.

«Non volevamo semplicemente aggiungere un’attrazione – prosegue Loredana Gurrieri, vicepresidente del Ccn Antica Ibla e ispiratrice dell’idea – ma dare vita a un’esperienza capace di valorizzare un luogo straordinario attraverso una nuova chiave di lettura. Immaginate un paesaggio ghiacciato, nel cuore del barocco, da scoprire con i pattini ai piedi. È proprio questo il senso del nostro lavoro: riscoprire la bellezza dei luoghi, valorizzarne l’identità e trasformarla in esperienze capaci di sorprendere ed emozionare».

Il presidente del Ccn evidenzia inoltre come il vero protagonista dell’evento sarà l’intera città antica. «Quest’anno il villaggio di Natale sarà tutta Ibla. Chi arriverà qui potrà passeggiare tra le vie illuminate, scoprire i mercatini, incontrare Babbo Natale, assistere agli spettacoli, visitare i presepi e vivere tante esperienze diverse in un unico grande percorso. Vogliamo che ogni angolo del centro storico contribuisca a raccontare l’atmosfera del Natale».

«Ibla Magia del Natale – conclude La Rosa – rappresenta molto più di un calendario di eventi: è un progetto di valorizzazione del nostro territorio, della sua bellezza e della sua identità. Vogliamo contribuire a costruire una destinazione sempre più attrattiva, capace di offrire esperienze autentiche, emozionare chi la visita e invogliare a tornare. La crescita turistica di Ibla passa dalla capacità di fare rete, investire in nuove idee e lavorare insieme con una visione condivisa. È un percorso che richiede continuità e impegno, ma che può trasformare la straordinaria bellezza del nostro centro storico in un’opportunità concreta di sviluppo per tutta la comunità. Ringrazio il Comune di Ragusa, i soci, gli sponsor e tutti coloro che hanno creduto e contribuito alla realizzazione di questo progetto».