Due episodi di violenza a distanza di poco tempo l’uno dall’altro hanno movimentato il pomeriggio di oggi a Vittoria, riportando al centro del dibattito il tema della sicurezza urbana. Le tensioni si sono concentrate nel cuore della città, tra via Palestro e piazza Italia, dove si sono verificati due distinti scontri che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il primo episodio è stato segnalato in via Palestro. Poco dopo, una seconda lite è degenerata in piazza Italia, a poche centinaia di metri di distanza dal luogo del primo intervento. La presenza quasi contemporanea dei due episodi ha reso necessario l’arrivo sul posto delle pattuglie di Carabinieri e Polizia di Stato, intervenute per riportare la situazione sotto controllo e avviare le verifiche del caso.

Le due risse, avvenute nel pieno del centro cittadino e in un orario di forte presenza di persone, hanno attirato l’attenzione di residenti e commercianti. In molti esprimono preoccupazione per il ripetersi di episodi che alimentano un crescente senso di insicurezza e che vengono associati ai fenomeni di microcriminalità che interessano il territorio.

L’accaduto riaccende così il confronto sulla necessità di rafforzare il presidio delle aree più frequentate della città e di adottare misure capaci di prevenire situazioni di degrado e conflittualità. Intanto, le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dei due episodi per accertare eventuali responsabilità e chiarire le cause che hanno portato agli scontri.