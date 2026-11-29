In Italia il 65% del latte viene raccolto attraverso il sistema cooperativo, ma nel territorio ragusano, cuore della produzione lattiero-casearia siciliana, il modello della cooperazione continua a rappresentare una sfida ancora tutta da sviluppare. Proprio da questa riflessione prenderà le mosse il convegno “Dal latte al valore condiviso. Cooperare per crescere”, in programma domani a Ragusa e promosso dal Comune di Ragusa, dal CoRFiLaC e da Confcooperative Sicilia.

L’appuntamento si terrà nella sala Sacerdote Rollo del settore Sviluppo economico del Comune di Ragusa, in contrada Mugno. A partire dalle 17 è prevista la registrazione dei partecipanti, mentre alle 17,30 si apriranno ufficialmente i lavori con i saluti istituzionali del sindaco Peppe Cassì, della presidente del CoRFiLaC Cinzia Caggia e del presidente di Confcooperative Sicilia Gaetano Mancini.

Al centro del dibattito ci sarà il tema della cooperazione come strumento capace di accrescere la competitività delle imprese agricole e casearie, creando valore aggiunto per produttori e territori.

A introdurre uno dei principali interrogativi della giornata sarà Enzo Cavallo, presidente di Diprosilac e direttore del Consorzio di tutela del Ragusano Dop, che porrà l’accento sulla necessità di comprendere quali fattori continuino a frenare i produttori locali dal condividere percorsi comuni di crescita. Una testimonianza concreta sul successo del lavoro di squadra arriverà invece da Salvatore Cascone, direttore della cooperativa Progetto Natura. I numeri del comparto evidenziano il peso strategico del sistema cooperativo. Il 70% della produzione delle principali filiere Dop italiane fa infatti capo alle cooperative. Nel settore lattiero-caseario nazionale operano circa 700 cooperative che riuniscono oltre 17mila allevatori e garantiscono occupazione a circa 15mila addetti.

Tra i relatori figurano anche Nisio Paganin, presidente di Caseifici GranTerre, che illustrerà le sfide di mercato affrontate e superate grazie all’aggregazione produttiva, e Simona Caselli, presidente di Granlatte, che offrirà una lettura delle nuove esigenze dei consumatori e dei cambiamenti che stanno interessando il mercato dei prodotti lattiero-caseari. Particolare attenzione sarà dedicata alle ricadute economiche e sociali del modello cooperativo. «La filiera lattiero-casearia rappresenta una risorsa strategica per il nostro territorio», sottolinea Danilo Scalone, componente del Consiglio territoriale di Confcooperative Ragusa, che interverrà sui temi dello sviluppo locale e delle opportunità offerte dalla cooperazione in termini di crescita e inclusione.

A chiudere il percorso di approfondimento sarà Vincenzo Russo, docente di Psicologia dei consumi e Neuromarketing all’Università Iulm, che analizzerà il rapporto tra prodotto e consumatore, soffermandosi sugli strumenti di comunicazione e promozione capaci di valorizzare i formaggi siciliani fino al momento dell’acquisto. Il convegno si concluderà con un dibattito aperto al pubblico, occasione di confronto tra operatori della filiera, istituzioni e cittadini sulle prospettive future di uno dei comparti più significativi dell’economia del territorio.