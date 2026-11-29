Nella nona puntata di Tú Sí Que Vales del 28 novembre 2026 è stato ospite Davide Simone Cavallo, il giovane studente ragusano protagonista di una toccante testimonianza sul perdono. La vicenda raccontata. Davide Simone Cavallo, 22 anni, studente dell’Università Bocconi originario di Ragusa, è stato aggredito e accoltellato all’alba del 12 ottobre 2025 a Milano da un gruppo di cinque giovanissimi durante una rapina per 50 euro, riportando una lesione neurologica permanente che lo costringe sulla sedia a rotelle.

Il messaggio in studio. Nello studio di Canale 5, il ragazzo ha condiviso la propria esperienza sintetizzata nella frase “Io non ho voluto odiare”, spiegando di aver scelto di perdonare e riabbracciare i suoi aggressori in tribunale anziché cedere al rancore.

La reazione dei giudici del programma. Il suo intervento ha profondamente commosso l’intero studio e la giuria, con Maria De Filippi che ha definito la sua storia una grande lezione di vita.