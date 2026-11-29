Ieri pomeriggio, nella chiesa parrocchiale del Preziosissimo sangue, le corali della Diocesi di Ragusa hanno vissuto l’appuntamento annuale di formazione in occasione della festa di Santa Cecilia patrona dei musicisti. Si è trattato di un pomeriggio di spiritualità liturgica sul tema del canto nel tempo di Avvento, traendo spunto da un versetto del Salmo 77. Dopo la preghiera iniziale, la riflessione è stata offerta da don Domenico Messina, presbitero della diocesi di Cefalù e direttore dell’Ufficio Liturgico, nonché docente di liturgia presso la Pontificia Facoltà teologica di Sicilia.

La meditazione di don Domenico ha offerto tre piste di riflessione, partendo da tre sequenze rituali della Messa: il canto al Vangelo, la processione alla comunione, i riti di conclusione. Attraverso questi riferimenti le corali sono state accompagnate a riscoprire la dimensione formativa della liturgia e il suo ruolo nel far vivere alla comunità cristiana, il tempo dell’attesa della Parusia, il ritorno del Signore nella gloria.

L’incontro, organizzato dall’Ufficio Liturgico diocesano, si è concluso con la celebrazione eucaristica animata dal canto di tutte le corali presenti (foto Bracchitta).