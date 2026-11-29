I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ragusa, nel corso di attività di controllo del territorio estese alle zone rurali della giurisdizione, hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne e un 21enne, entrambi di nazionalità romena, sorpresi all’interno di una abitazione di campagna, nel territorio di Santa Croce Camerina, da cui stavano asportando diverse attrezzature da lavoro.

Dopo aver bloccato di due, i militari hanno proceduto alla perquisizione della loro autovettura, rinvenendo e sequestrando numerosi arnesi da scasso, particolare che fa pensare possa trattarsi di soggetti dediti a tale tipologia di reato, visto anche che i due, tra l’altro, risultano domiciliati ad Acate e Vittoria, ossia in comuni diversi da quello ove sono sopresi a commettere un furto in abitazione.

Grazie all’intervento dei militari dell’Arma i due sono stati arrestati e la refurtiva già asportata è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Considerati gli elementi acquisiti nell’immediatezza dei fatti, sono in corso accertamenti per verificare se i due siano stati gli autori o siano comunque coinvolti in altri furti commessi nelle campagne del Ragusano.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati associati presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari e l’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria di Ragusa.