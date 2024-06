Favorire l’accesso delle imprese di costruzione al mercato elettronico dei lavori e dei servizi della pubblica amministrazione, per creare un ambiente più favorevole per le imprese edili, facilitando l’accesso e la partecipazione alle piattaforme elettroniche e migliorando al contempo la trasparenza e l’efficienza delle gare pubbliche. E’ il senso della nuova collaborazione tra Ance Ragusa e Mepa, il mercato elettronico della Pubblica amministrazione, che permetterà un migliore supporto e consulenza alle imprese associate. Imprese sempre più al passo con i tempi e pronte a cogliere le opportunità che si presentano. Prosegue dunque l’impegno dell’associazione iblea a favore delle imprese edili della provincia, nel favorire e facilitare ogni aspetto dell’attività quotidiana delle imprese edili. L’Ance Ragusa, avvalendosi della propria struttura tecnica, svolgerà il ruolo di coordinamento per lo sviluppo del servizio, segnalando eventuali criticità e suggerendo spunti per migliorarne l’efficienza. La collaborazione che è stata messa nero su bianco punta dunque a valorizzare e implementare il progetto Sportelli in Rete, avviato dal Mepa. Tale progetto prevede, infatti, l’attivazione di sportelli a supporto delle imprese presso le associazioni costruttori presenti su territorio il territorio nazionale, per fornire assistenza concreta alle aziende per l’accesso al mercato elettronico. “Il percorso che stiamo avviando oggi – dichiara il direttore di Ance Ragusa, Giuseppe Guglielmino (nella foto) – ci permetterà di individuare e rimuovere gli ostacoli che possono rallentare l’accesso delle nostre imprese di costruzione, al mercato telematico dei lavori. In questo senso, l’auspicio è che, attraverso la collaborazione con il Mepa si possa anche favorire l’utilizzo sistemi di gara veloci, trasparenti, tracciabili e al riparo da fenomeni collusivi”. Ance fornirà dunque aiuto e consulenza sulle procedure di iscrizione, fornendo supporto e promuovendo trasparenza e competitività.