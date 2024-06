Sono iniziati sabato scorso, 1° giugno, i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova a Comiso. E ha preso il via anche la tradizionale tredicina che anticipa il momento clou delle celebrazioni. Celebrazioni che, anche quest’anno, si caratterizzeranno per la processione con il simulacro lungo le vie della cittadina casmenea. Tra i primi significativi momenti la decima raccolta parrocchiale a cura del gruppo Caritas parrocchiale per mettere da parte generi di prima necessità da destinare ai poveri. Le celebrazioni si sono caratterizzate secondo il programma e oggi entreranno nel vivo con il triduo in preparazione alla festa del santo. In particolare, il 4, 5 e 6 giugno la celebrazione eucaristica delle 19 sarà presieduta da mons. Carlo Rocchetta, responsabile del “Centro familiare casa della tenerezza” e docente di Teologia.

Seguiranno, nel salone parrocchiale, gli esercizi spirituali che tratteranno il tema “Preghiera fonte della tenerezza di Dio”. Oggi, alle 18, il Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Rocchetta. Domani, alle 8, recita del Rosario e tredicina a Sant’Antonio, alle 8,30 celebrazione eucaristica, alle 17 festa di conclusione dell’anno catechistico: pomeriggio di giochi, merenda e ringraziamento al Signore per l’anno trascorso insieme. Alle 18 il Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 19 la santa messa presieduta da mons. Rocchetta e animata dal gruppo “Spiritualità nella tenerezza”. Giovedì la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 8,30 la celebrazione eucaristica, alle 18 la recita del Rosario meditato e la tredicina. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Carlo Rocchetta. Intanto, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale, si sta prodigando per effettuare, in questi giorni di festa, un’azione di pulizia straordinaria nei luoghi tutt’attorno alla parrocchia per fare in modo che gli stessi luoghi possano presentarsi nella maniera più decorosa possibile.