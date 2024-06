La Borbonica cup, per quanto riguarda la categoria Allieve, parla una sola lingua. Quella della Naturosa Bike & Co. Ragusa che, ancora una volta, ha colorato il podio con la livrea della propria squadra. Un risultato ancora più sorprendente se si evidenzia che la valanga rosa iblea non ha partecipato all’ultima gara della serie e, nonostante tutto, i punti accumulati hanno consentito alle atlete iblee di salvaguardare le posizioni in classifica. Alessia Micieli, grande protagonista indiscussa della competizione, si aggiudica il titolo come prima classificata, Giada Nascondiglio seconda ed Erika Boscarino terza. La Naturosa ha poi ha partecipato a Marsala a una gara su strada con gli Esordienti e gli Allievi accompagnati dal direttore sportivo Giampiero Pitino. La gara degli Allievi è stata condizionata da una fuga in cui la pattuglia iblea non è riuscita a entrare, per cui Caruso, Brugaletta, Spadaro e Tumino sono andati, quasi subito, fuori dai giochi. Fra gli Esordienti, invece, ottimo secondo posto di Leonardo Carbonaro, buone le prestazioni di Andrea Nascondiglio, Emmanuel Brugaletta e Federico Occhipinti. Da non dimenticare il secondo posto tra le donne di Giada Nascondiglio. Al campionato italiano Marathon di Letojanni, ai nastri di partenza, nella categoria M2, Angelo Battaglia che si piazza al 20esimo posto mentre Marco Gurrieri arpiona la 23esima posizione. Da segnalare, poi, il 14esimo posto di Angelo Tumino nella M3 (nella foto la pattuglia iblea). “E’ stata – sottolinea il presidente Giuseppe Nascondiglio, facendo riferimento soprattutto a quest’ultima competizione – una bella sfida per i nostri atleti ancor di più perché la fortuna non li ha accompagnati. Pensate che per più di metà gara Tumino ha fatto i conti con dolori fisici che lo hanno veramente messo alla prova, evidenziando, comunque, la tenacia e la consapevolezza da parte di questo atleta di potere puntare a fare bene veramente. Gurrieri, invece, per quasi tutta la gara non ha potuto usare il freno posteriore a causa un guasto meccanico, ma, anche in tale circostanza, la voglia di fare bene ha superato ogni complicanza. Non resta altro che complimentarci con loro e con tutti i nostri atleti per le ottime prestazioni ottenute. Continuiamo a crescere e questo è l’aspetto più importante”.