Marco Relato (nella foto) è il nuovo allenatore della Pvt Modica, neopromossa in B1, per la stagione 2024/2025. A poco più di una settimana dalla vittoria del titolo, per la Pvt Modica è già tempo di mettersi al lavoro. Il primo importante annuncio è quello dell’ingaggio dell’allenatore friulano Marco Relato, già noto al mondo della pallavolo siciliana per essere stato il tecnico di Pallavolo Sicilia Catania nel 2020 e per aver guidato la Traina Albaverde Caltanissetta durante il campionato di B2 appena concluso.

Curriculum di tutto rispetto: Marco Relato vanta diverse panchine sia in B1 che come responsabile tecnico e selezionatore Cqr delle giovanili in giro per l’Italia; il prossimo anno segnerà per lui la ventesima stagione con la maglia da head coach in serie B.

“È un vero onore, per me – afferma Relato – che il presidente Vincenzo Garofalo abbia deciso di affidarmi la guida tecnica di una società storica come la Pvt Modica. Nonostante il prossimo sarà, per me, il ventesimo campionato di Serie B, l’emozione e l’orgoglio saranno forti quando inizierà la stagione, farò tutto il possibile per esser degno e all’altezza del compito affidatomi e regalare alla società ed ai tifosi le migliori soddisfazioni. Grazie Pvt Modica, già non vedo l’ora di cominciare”.