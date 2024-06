La degustazione dei cavati di casa sarà uno dei must della nuova edizione di Platani in festa in programma domani, sabato 8 giugno, a partire dalle 21. E’ giunto dunque il momento tanto atteso da tutti coloro che intendono trascorrere un momento di sana e spensierata allegria in uno dei quartieri più iconici della città di Ragusa, con la suggestiva iniziativa promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore, grazie al supporto del Comune e di tutti gli sponsor privati che hanno creduto in questo progetto. Tra gli ospiti della serata, i Greenbox che, con la loro musica, promettono di accendere con il rock la manifestazione e che inviteranno a saltare tutti coloro che assisteranno alle loro perfomance musicali. Tra gli artisti di strada, arrivano anche il duo Sbadaclown con il loro “Grande spettacolo di circo”. Due improbabili clown si esibiranno in difficili numeri circensi dall’incerta riuscita. Ci saranno anche “I picciotti di Vasco” che con le loro cover promettono di fare volare i presenti con lo show più rock di sempre. E, ancora, la possibilità di vivere un’avventura sognante e scapestrata insieme con Franse, l’equilibrista squilibrato, che trasporterà i presenti in un mondo di impossibili acrobazie e divertenti performance. Inoltre, è prevista la possibilità di volteggiare al ritmo di passi di danza con l’esibizione degli allievi dell’Asd Dance with me pronti a colorare a loro modo la festa più attesa dell’anno. “E’ tutto pronto per questa edizione 2024 di Platani in festa – sottolinea il parroco, il sacerdote Marco Diara – abbiamo preparato tutto al meglio per fare divertire chi verrà a trovarci. Speriamo che possano essere in un numero sempre più consistente rispetto alle scorse edizioni. Vi aspettiamo e siamo certi che quella di domani sarà una edizione memorabile”.