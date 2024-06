In arrivo 65 milioni di euro per la viabilità rurale della Sicilia. Il bando dell’intervento “Investimenti per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali – Azione 1”, incluso nel complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico Pac 2023-2027, è stato pubblicato sul sito del Dipartimento regionale Sviluppo rurale dell’assessorato dell’Agricoltura nei giorni scorsi. Le domande di partecipazione devono essere presentate tramite il portale Sian a partire dal 10 giugno. La funzionalità rimarrà aperta i per 120 giorni successivi.

“Il finanziamento a fondo perduto e a copertura totale delle spese sostenute – commenta l’onorevole Ignazio Abbate (nella foto) – è destinato al miglioramento della viabilità nelle aree rurali siciliane. Obiettivo che perseguiamo da sempre come dimostrato anche dai recenti lavori che hanno interessato e stanno interessando diverse arterie rurali del territorio ibleo. Al bando possono partecipare sia soggetti pubblici che privati. Purché in entrambi i casi intendano investire in infrastrutture viarie al servizio delle aziende agricole e delle aree rurali con l’obiettivo di renderle maggiormente fruibili anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio. I fondi possono essere utilizzati sia per la realizzazione di nuove strade, che per l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità esistente. L’investimento totale per ciascun progetto non può superare i cinque milioni di euro. Per accedere ai contributi, nel caso di soggetti privati, i richiedenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio come “imprenditore agricolo. I progetti dovranno essere di livello esecutivo al momento della presentazione della domanda e i richiedenti devono essere proprietari o avere la disponibilità delle aree e delle infrastrutture interessate dal progetto. Oltre ai privati, invito anche tutti i comuni iblei ad attivarsi immediatamente al fine di non perdere questa preziosa opportunità”.