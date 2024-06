Un centauro forestiero, con a bordo una passeggera, ha perso, per cause in via di accertamento, il controllo della moto di grossa cilindrata mentre da Monterosso stava procedendo verso Giarratana, all’altezza di un ponticello a forma di S. I due a bordo della moto sono finiti nella scarpata sottostante, sebbene la moto sia rimasta sulla carreggiata. Hanno impattato contro il muretto che delimita il ponticello ed entrambi sono stati catapultati in fondo alla scarpata. Immediato l’intervento dei sanitari che sono stati avvisati da altri centauri con cui i due si trovavano in gruppo. A rilevare l’incidente i carabinieri. La prognosi di entrambi non è stata ancora sciolta anche se non versano in pericolo di vita.