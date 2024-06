Un tappeto di persone, molte più dell’anno scorso, a certificare il successo di un format, quello di Platani in festa, svoltosi in occasione delle celebrazioni in onore del Sacro Cuore di Gesù, che continua a piacere e che, anzi, risulta essere in crescita per quanto riguarda il numero dei visitatori. Tanto che la quarta edizione si può definire da record rispetto alle precedenti tre.“Una piacevole sorpresa – commenta il parroco, il sacerdote Marco Diara, la cui parrocchia Sacro Cuore di Gesù ha organizzato l’iniziativa con il supporto del Comune e di alcuni sponsor privati – che testimonia come ci sia grande voglia di aggregazione e di trascorrere assieme determinati momenti. Noi ne abbiamo promosso uno che ha cercato di fare affidamento sulle tradizioni della città e sulla voglia di vivere qualche ora all’insegna della spensieratezza con il supporto di artisti di strada, scuole di danza e dj set. Sabato sera, fino alle ore piccole, la gente è rimasta sul posto perché voleva continuare a essere partecipe di questo momento straordinario. Dispiace che, dopo l’inizio, già nel giro di un’ora e mezzo, i cavati di casa e i cannoli della degustazione siano andati esauriti. Ma davvero non ci aspettavamo una simile risposta da parte di chi è venuto a trovarci. Cercheremo di prepararci ancora meglio in vista della quinta edizione”.Appena quattro edizioni, dunque, ma Platani in festa, così chiamata perché si sviluppa lungo tutto il viale dei Platani coinvolgendo gli esercizi commerciali della zona e facendo in modo che ci siano varie postazioni di intrattenimento, è già diventato un must. Sabato sera, a esibirsi, i dj set di Michele Ricca, Andrea Bonuomo, Saro Sallemi e Julio Vox. Poi, gli artisti di strada con i Franse, gli Sbadaclown, il Circo Ramingo e ancora il Rebel Circus. Si sono esibiti, inoltre, i Rimmel, i Green Box e i Picciotti di Vasco: piano & voice, con Vincenzo Fontes e Leandro Lami. La musica è risultata coinvolgente. Così come degna di attenzione anche la performance delle scuole di danza ArteMia, Dance with Me e Star Dance che, a loro volta, hanno intrattenuto il pubblico in maniera intensa.“Ringrazio tutti coloro che sono venuti a trovarci, i componenti dello staff e naturalmente chi ci ha sostenuto, a cominciare dal Comune e dal sindaco Cassì che ha parlato del fatto che quando arriva Platani in festa è come se arrivasse l’estate. Ritengo sia un aspetto delle potenzialità che questa città è in grado di esprimere. Torneremo a proporci anche per il futuro con questo stesso taglio”.