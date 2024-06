Continuano i festeggiamenti in onore del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo nella parrocchia omonima che si trova in una delle zone più ad elevata residenzialità di Ragusa. Dopo che ieri sera c’è stata l’accensione delle luminarie artistiche a cura della ditta Novarlux luminarie, proseguono le iniziative inserite nel calendario religioso. In particolare, domani, mercoledì 12 giugno, sarà celebrata la memoria di beata Maria Schininà del Sacro Cuore, vergine. Alle 18,20 è in programma la recita del Rosario e le litanie al Preziosissimo sangue. Alle 19 si terrà la santa messa. Prosegue, poi, con la terza giornata di incontri, la settima edizione del torneo misto di calcio balilla umano che quest’anno sta facendo registrare una notevole partecipazione. Abbinato a questo appuntamento la sagra della salsiccia e del cannolo. Ci sono anche i giochi gonfiabili per bambini a cura delle ditte “Animazione e bollicine” e “Batti cinque”. Il comitato dei festeggiamenti, di concerto con il parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli (nella foto), si sta organizzando per fare in modo che le giornate conclusive della festa, che proseguirà sino a domenica 16 giugno, possano essere vissute al meglio.