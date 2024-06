Entra nel vivo da domani la festa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo. Il comitato dei festeggiamenti ha programmato una serie di iniziative per aggregare tutti i parrocchiani e anche chi non fa parte del quartiere e intende trascorrere qualche ora all’insegna della spensieratezza. Così come è accaduto con la sagra della salsiccia e del cannolo oltre alla settima edizione del torneo misto di calcio balilla umano. Intanto, però, la giornata di domani sarà dedicata a Sant’Antonio di Padova, presbitero e dottore della chiesa, di cui si celebra la memoria. Alle 18,20 ci sarà la recita del Rosario e le litanie al Preziosissimo sangue, alle 19 la santa messa e alle 20 l’adorazione eucaristica fino alle 21. Venerdì 14 giugno, invece, è la memoria della beata Maria Candida dell’Eucarestia, vergine. Alle 9 ci sarà l’adorazione eucaristica, alle 15 la coroncina alla Divina misericordia, alle 18,15 la benedizione eucaristica. Si prosegue alle 18,30 con la recita del Rosario e le litanie al Preziosissimo sangue, alle 19 ci sarà la santa messa presieduta dal sacerdote canonico Giovanni Cavalieri, vicario parrocchiale della parrocchia Cattedrale San Giovanni Battista e già parroco del Preziosissimo sangue dall’1 luglio 1982 al 16 ottobre 2005. Alle 21 ci sarà musica live nel piazzale della chiesa con la band A ’90 Let’s jump dance. Quindi, grande attesa per la sagra della porchetta e del cannolo che richiamerà numerosi buongustai. Saranno sempre a disposizione, come in questi ultimi giorni, i giochi gonfiabili per bambini a cura dell’associazione “Girotondo”.