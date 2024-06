La solenne celebrazione eucaristica vespertina, presieduta da mons. Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa, ha fatto sì che ieri, nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova, a Comiso, dove sono in corso i festeggiamenti, si entrasse nella solennità del XXIV anniversario della dedicazione della chiesa intitolata al santo patavino. La messa è stata animata dal gruppo del Rinnovamento nello spirito santo.

Sempre ieri, inoltre, ha preso il via il Quarantore eucaristico che proseguirà oggi e che si concluderà con la processione. La festa, inoltre, assume sempre più forma con i ricami di luce di questa edizione. Torna, infatti, l’elegante illuminazione artistica in via degli Eucalipti e sul sagrato, curata dalla ditta Eurolux di Giuseppe Lo Faro che, ormai da 14 anni, si occupa di illuminare ininterrottamente i festeggiamenti comisani in onore a Sant’Antonio di Padova.

Inoltre, come ogni anno, la domenica che precede la festa esterna è stata caratterizzata dalla sfilata del carretto siciliano (nella foto in alto) per la tradizionale raccolta dei doni per la “cena” che si è svolta nella serata della stessa giornata. Il comitato dei festeggiamenti ha rivolto un caloroso ringraziamento alle numerose famiglie protagoniste di questo momento e a quanti hanno preparato le tradizionali buffette. Intanto oggi si celebra il XXIV anniversario di dedicazione della chiesa di Sant’Antonio di Padova. Dopo che questa mattina alle 8,30 il suono delle campane ha ricordato il giorno della solennità, l’adorazione eucaristica procede fino alle 18,30. Alle 18 ci sarà la recita del Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. Alle 19 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Girolamo Alessi, vicario foraneo di Comiso e parroco della basilica Maria Santissima Annunziata. La messa sarà animata dalla corale parrocchiale accompagnata all’organo dal maestro Antonio Musso. Tutte le coppie di sposi presenti alla funzione religiosa rinnoveranno le promesse matrimoniali. A conclusione, la solenne processione eucaristica con il seguente itinerario: via dei Lecci, via Agavi, via Palme, corso Ho Chi Min, via Americhe, via Magnolie, via Gelsi, via Rose, via Betulle e rientro nella chiesa dei Santi apostoli dove seguirà la benedizione eucaristica.