Continuano a essere partecipate le messe di quartiere. Una formula che il parroco della chiesa Madre di San Pietro apostolo, il sacerdote Giuseppe Stella, ha voluto riadottare in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del patrono e che continua a dare soddisfazioni. Non è un caso che al primo appuntamento di via Exaudinos, martedì scorso, siano stati in molti i fedeli a partecipare. Un momento di aggregazione alquanto intenso. Che sarà ripetuto domani, venerdì 15, alle 19, presso la famiglia Paternò, al palazzo Belluardo, in corso Umberto I n.8, scala A. Oggi, intanto, alle 8,30, ci sarà la celebrazione eucaristica nella memoria liturgica di Sant’Antonio di Padova, con benedizione del pane. Prima che i festeggiamenti entrino nel vivo, da segnalare le messe di domenica, alle 10,30 e alle 19, e la celebrazione eucaristica di quartiere che si terrà martedì 18 giugno alle 19 in via Toscano.

Viene avviato anche il programma culturale e ricreativo. Domani sera, infatti, alle 21, in largo Mons. Gambuzza, ci sarà la commedia teatrale Miseria e nobilità di Eduardo Scarpetta, portata in scena dal Cgs Salvatore Quasimodo di Modica. Mentre domenica 16, alle 20, in chiesa, è prevista la presentazione del progetto “Il ritorno dei ‘santuna ri san Pietru’” a cura dell’associazione Kalikantun. A supportare la comunicazione esterna dei festeggiamenti Confcommercio provinciale Ragusa con il presidente Gianluca Manenti e Confcommercio Modica con il presidente Giorgio Moncada.